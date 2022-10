Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Air Montenegru intenzivno rade na optimizaciji troškova i jačanju pozicije na tržištima, saopštio je predsjednik Odbora direktora nacionalnog avio-prevoznika, Pavle Ljesar i dodao da bi finansijski rezultat bio značajno bolji da nije došlo do porasta cijene avio-goriva.

„Kada govorimo o problemima u poslovanju generalno, onda je potrebno sagledati, između ostalog, i geopolitički aspekt. Zbog situacije u Ukrajini došlo je do velikog poremećaja na tržištu koje se reflektovalo i na cijenu naftnih derivata“, rekao je Ljesar agenciji Mina-business.

On je kazao da su samo u ovoj godini troškovi avio-goriva u kompaniji iznosili 11,4 miliona EUR, što je preko 30 odsto učešća u ukupnim troškovima poslovanja.

„Da se cijena goriva zadržala na nivou od prošle godine ili na primjer 2019. godine, za obavljeni saobraćaj, naši troškovi bi bili 4,1 milion EUR niži, a samim tim krajnji finansijski rezultat bi bio značajno bolji“, precizirao je Ljesar.

Ljesar, koji je sredinom septembra imenovan na funkciju predsjednika Odbora direktora, poručio je da u kompaniji intenzivno rade na optimizaciji troškova, jačanju pozicije na tržištima, efikasnosti i ostvarivanju kontinuirane saradnje sa svim subjektima kojima je postojanje nacionalnog avio-prevoznika od vitalnog interesa.

Ljesar smatra da je, u cilju sagledavanja trenutnog stanja, važno obuhvatiti širi kontekst i brojne faktore koji su uticali na to.

„Počev od samog načina osnivanja Air Montenegra, koji je doveo do prekida kontinuiteta između prethodne i novoosnovane avio-kompanije, zbog čega je u startu novoosnovana kompanija izgubila određena tržišta i veliki broj putnika, a uz to je formirana uz minimalna sredstva, odnosno dva aviona“, objasnio je Ljesar.

On je rekao da zbog diskontinuiteta koji se desio, nova avio-kompanija, nažalost, nije mogla da računa na brojne resurse.

„Novi avio-prevoznik se i dalje suočava sa posljedicama iz perioda kada još nije ni počeo da saobraća“, dodao je Ljesar.

On je kazao da je ljetnju sezonu nacionalna avio-kompanija odradila sa izvršnim direktorom u VD stanju i sa Odborom direktora u ostavci.

„Novi Odbor direktora je formiran tek prije mjesec, tokom kojeg smo intenzivno radili na utvrđivanju stanja u avio-kompaniji po svim njenim segmentima, kako bismo dobili što realniju i objektivniju sliku. S obzirom na to da se radi o vrlo kompleksnom procesu u kojem svaka organizaciona jedinica može da se posmatra kao samostalna cjelina, nije jednostavno za ovako kratak period steći potpuno jasan uvid u stanje“, rekao je Ljesar.

On je naveo da se može reći da u kompaniji postoje određeni problemi koji su rješivi, ali zahtijevaju intenzivan rad i podršku svih kojima je u interesu postojanje nacionalne avio-kompanije.

Prema njegovim riječima, kompanija je u određenim segmentima, ipak, pokazala jake performanse, što se ogleda u prevezenom broju putnika sa izuzetno malim kapacitetima i gotovo trostuko većim ostvarenim obrtom nego u prethodnoj godini.

„Air Montenegro je od početka godine do danas, prevezao skoro 300 hiljada putnika i ostvario konekcije sa 16 destinacija. Odbor direktora, u saradnji sa zaposlenima intenzivno radi na dokumentu u kojem će stanje u kompaniji biti detaljno prikazano i u najskorije vrijeme dostavljeno osnivaču“, podsjetio je Ljesar.

On je, govoreći o floti kojom raspolažu, naveo da je jedan od ključnih zadataka svake avio-kompanije odabir flote.

„Ovaj zadatak je važan naročito kada posmatramo iz ugla optimizacije poslovanja i planiranja, ali i dugoročne isplativosti tako velikog ulaganja. Veličina i struktura flote imaju uticaj na prihode i troškove, ali i na niz drugih operativnih segmenata, tako da je to složeno pitanje. Stoga je veoma važno da se flota odredi prema potrebama kompanije i predviđanju kretanja tržišta u narednom periodu“, objasnio je Ljesar.

On je naveo da se ove godine kompanija odlučila na zakup većeg aviona, što je u datim okolnostima na tržištu bila smjela odluka, ali je donijela i brojne benefite.

„To ne znači nužno da će se u tom pravcu dalje širiti flota, jer razmatramo više različitih opcija zakupa i tipova vazduhoplova, kako bi na kraju imali optimalno dugoročno rješenje. Jasno je da kompanija ne može poslovati i funkcionisati samo sa dva aviona u floti i da treba da se dalje razvija“, saopštio je Ljesar.

On je dodao da će predloge uskoro predstaviti Vladi i da vjeruje da će u tom dijelu imati podršku na državnom nivou.

Ljesar je, govoreći o planovima kompanije za naredni period, kazao da je, pored pažljive procjene kapaciteta koje imaju na raspolaganju, racionalizacije i optimizacije poslovanja, neophodna i strateška i sinhronizovana saradnja na nivou svih subjekata koji su na bilo koji način povezani sa nacionalnim avio-prevoznikom.

„Istakao bih još jedan važan aspekt gdje ključnu ulogu ima država, a to je unapređenje bilateralne saradnje sa perspektivnim i emitivnim tržištima, koja bi otvorila prostor za uvođenje novih linija“, rekao je Ljesar.

Za sada, kako je naveo, kompanija planira da zadrži sve postojeće destinacije, od kojih će neke produžiti na cjelogodišnji saobraćaj, kao i otvaranje pet novih.

„Zbog dobrog odziva putnika u ovoj godini, već sada imamo veliki broj zahtjeva koji će iziskivati i proširenje flote za narednu ljetnju sezonu. Da bismo uspješno odgovorili na sve zahtjeve i nastavili sa razvojem tržišta biće nam potrebna flota od bar četiri aviona“, zaključio je Ljesar.

