Intenziviranje saradnje u turizmu i trgovini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Intenzivnija saradnja u oblasti turizma, trgovine kao i nastavak brige za crnogorsku manjinu u Vojvodini bile su glavne teme razgovora ministra ekonomskog razvoja Gorana Đurovića sa premijerom pokrajinske Vlade Vojvodine, Igorom Mirovićem u Novom Sadu.

„Prva je turizam i želja koju sam prenio Miroviću da Crna Gora i dalje bude jedna od vodećih destinacija ka kojoj idu građani i građanke Vojvodine. Pričali smo i o eventualnim zajedničkim nastupima na nekim trećim tržištima, sajmovima i o kreiranju zajedničke ponude za destinacije kao što su tržišta Kine, Amerike i Kanade, i mislim da tu imamo itekakav potencijal“, rekao je Đurović.

Iz resornog Ministarstva je saopšteno da je posebna tačka razgovora bila je ekonomija kroz saradnju privrednih komora i što skoriji susret vojvođanskih proizvođača sa crnogorskom privredom u cilju stabilnog uvoza hrane iz te pokrajine.

„Naišli smo na razumijevanje od Mirovića i ja sam siguran da će on dati svoj doprinos i da će Crna Gora imati stabilan uvoz hrane u nekim kritičnim periodima kao što je ovaj za nama, i da će naši privrednici i naši uvoznici u Crnoj Gori imati sigurno snabdijevanje, i da nećemo u nekom narednom periodu biti u istim uslovima da, ako se donese zabrana izvoza, Crna Gora ima problem sa uvozom hrane“, kazao je Đurović.

On je naveo da je Vlada ponosna na crnogorsku dijasporu u Vojvodini i da će učiniti sve da im pomogne da budu zastupljeni na kvalitetan način i dobiju podršku pokrajinske vlasti.

Mirović je kazao da to što je Crna Gora zemlja partner u četvrtak otvorenog međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu vijest koja je podstrek za promovisanje zajedničkih potencijala.

On je najavio nastavak podrške crnogorskoj manjini u Vojvodini i skoro otvaranje kulturnog centra u Lovćencu uz početak još jednog takvog projekta u Vrbasu.

„Dotakli smo se pitanja pomoći crnogorskoj nacionalnoj manjini. Ukoliko želimo pun obim odnosa onda i Srbima u Crnoj Gori, Crnogorcima u Srbiji moramo posvetiti punu pažnju. Informisao sam ministra da ćemo u tom smislu imati značajne poslove i kada je riječ o kulturi i drugim oblastima”, rekao je Mirović.

On je naveo da Srbija i Crna Gora imaju i pravo i obavezu i velike mogućnosti da unapređuju saradnju u svim oblastima.

“Ovu posjetu doživljavam kao čin u tom pravcu i na tom političkom i društvenom fonu i mi ćemo dati svoj doprinos kada je o tome reč i u budućnosti“, zaključio je Mirović.

