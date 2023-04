Institut u Igalu mora ostati okosnica zdravstvenog turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za nastavak pregovora oko prodaje akcija Instituta „Simo Milošević“ u Igalu je obavezujuća odluka Vlade da ta institucija ostane okosnica zdravstvenog turizma u Crnoj Gori, saopšteno je na sjednici Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte.

Savjet se na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, upoznao sa Informacijom o statusu tenderskog postupka za privatizaciju Instituta „Simo Milošević“.

Kako je saopšteno iz Vlade, u Informaciji se navodi da je, postupajući po zaključku sa sjednice od 28. novembra prošle godine, a u skladu sa presudom Upravnog suda, Savjet formirao Tendersku komisiju za privatizaciju Instituta koja je nastavila ranije započetu tendersku proceduru.

Iz Vlade su kazali da je u međuvremenu Tenderska komisija uspostavila intenzivnu komunikaciju sa Konzorcijumom Philibert, u cilju obnove pregovora oko zaključivanja Ugovora o prodaji akcija društva.

„U raspravi je naglašeno da za nastavak pregovora obavezujuća odluka Vlade da Institut ostane okosnica zdravstvenog turizma u Crnoj Gori, te da namjena mora biti prvenstveno zdrvstveno-rehabilitaciona, bez obzira na oblik vlasništva, da se nivo usluge podigne na nivo 4+ zvjezdice, sačuvaju zaposleni i osigura pružanje zdravstvenih usluga za crnogorske građane pod adekvatnim uslovima“, navodi se u saopštenju.

Savjet je danas razmatrao dalje aktivnosti u vezi statusa Ugovora o prodaji akcija hotelsko-turističkog preduzeća Boka.

Iz Vlade su rekli da je u diskusiji naglašeno da je, kao rezultat loše privatizacije i neodgovornog odnosa nadležnih institucija u višegodišnjem periodu, došlo do blokiranja vrijedne imovine na atraktivnim lokacijama, sa višestrukim štetnim posljedicama za razvoj turističke ponude, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

Kako su naveli, Savjet je ocijenio da će jedan od prioriteta u narednom biti da se pronađe rješenje za izlazak iz ove neprihvatljive situacije i preduzmu efikasni pravni koraci kako bi se ova vrijedna imovina povratila u državno vlasništvo.

„U tom cilju, odlučeno je da se formira radna grupa sa zadatkom da, u saradnji sa eksternim konsultatom, preispita realizaciju Ugovora o prodaji akcija ovog društva i da Vladi predloži rješenje za izlazak iz postojeće situacije“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS