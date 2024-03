Institut Igalo napustilo više od 100 radnika

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Institut “Simo Milošević” je od avgusta 2022. godine napustilo više od 100 radnika, saopštila je predsjednica Sindikata, Marija Obradović.

Ona je za RTHN rekla da je posljedica napuštanja radnika Instituta veoma upitno funkcionisanje određenih odjeljenja.

“Pri tome, jaku bojazan imamo da su to odjeljenja koja su najranjivija, a to su dječije i odjeljenje za nepokrete i teško pokretne pacijente. Sindikalna organizacija i zaposleni u Institutu dugo smo ukazivali da će do toga doći. Kad radite u Institutu neke stvari možete da predvidite mnogo prije nego što će se one dogoditi”, navela je Obradović.

Zbog kašnjenja decembarske, januarske i februarske plate, ali i zbog situacije u kojoj se Institut „Simo Milošević“ nalazi preko godinu, ugostitelji su od četvrtka u štrajku, ostali sektori pridružiće im se 25. marta.

Norveški program je obustavljen, plate kasne tri mjeseca, a prema novom zakonu o zaradama u javnom sektoru, zbog poslovanja sa gubicima, umanjene su deset odsto, pa je teško nadoknaditi kadar, odnosno medicinske i ugostiteljske radnike, koji napuštaju posao u Institutu, a deficitarni su na nivou čitave države.

Uprkos svemu, usluge Instituta i dalje su na visokom nivou, ali zaposlenima ponestaje strpljenja i snage. Neizvjesna situacija traje preko godinu, pa je opravdan strah da će se ova zdravstvena ustanova ugasiti, a time će cijela Crna Gora izgubiti mogućnost rehabilitacije.

“Ako uspijete nakon godinu agonije kroz koju prolazimo, a ne pretjerujem kada kažem da je to zaista agonija, da na kraju tu muku ostavite ispred ordinacije, kada ulazite kod pacijenta, ispred sobe, kada ulazite da pospremite, ispred sale, kada idete da vježbate, to je za posebno divljenje, zato što nije lako. Ovog trenutka konkretno kolege poslužuju restoranu ili spremačice čiste, a da pri tom neki od njih nemaju novca da dođu na posao”, navela je Obradović.

Vrhunska usluga donijela je Institutu ne samo brend, već i povjerenje stranih partnera, kao što su Norvežani, koji sve poteze unaprijed jako dobro analiziraju i procjenjuju. Gašenjem tog programa, svi ostali strani partneri redukovali su broj svojih pacijenata.

“Garantujem i sada, kada su odlučili da odu u Tursku umjesto da dođu ovamo, oni krajičkom oka gledaju Igalo i vide ovo što se sada dešava. Bez obzira što smo obećali, što su postojale garancije Vlade, bez obzira na razgovore, živimo istu situaciju kao prošle godine. Socijalna situacija se nije popravila, naprotiv. Sada kao posljedicu toga, a znajući Norvežane, vjerujem da je vrlo upitno šta će biti u narednom periodu sa ovim programom”, smatra Obradović.

Tokom protekle godine riješeno je jedino pitanje kolektivnog ugovora, jer u prethodnoj Vladi, čini se, nije bilo volje i znanja da se problem Instituta riješi, a prethodni ministar zdravlja Dragoslav Šćekić nije našao vremena da posjeti ovu ustanovu, dok je aktuelni Vojislav Šimun nedugo nakon preuzimanja funkcije došao u posjetu, a prema nezvaničnim najavama, doći će ponovo u ponedjeljak.

Situacija, ipak, kako navodi Obradović, nije ista kao prošle godine, jer je nova Vlada obrazovala Komisiju za rješavanje statusa Instituta, čiji su se članovi do sada sastajali nekoliko puta, ali je problem u sporosti administracije.

“Međutim, plan Komisije podrazumijeva jednu promptnu reakciju, kao i dugoročne intervencije, ostaje samo da se sve uskladi sa zakonom”, zaključio je Obradović.

