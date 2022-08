Inspekcija naplatila preko milion EUR novčanih kazni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove je od 4. jula obavila blizu pet hiljada kontrola i naplatila preko milion EUR novčanih kazni u šest primorskih opština, saopštila je pomoćnica direktora te institucije, Višnja Orban.

Ona je Radiju Crne Gore kazala da je u tom periodu obavljeno oko 4,93 hiljade inspekcijskih nadzora, prenosi portal RTCG.

“Što se tiče primorskih opština, bilo je oko dvije hiljade nepravilnosti, oko 1,15 hiljada ukazivanja i izrekli smo 2,87 hiljada prekršajnih naloga u visini od preko milion EUR. Podnijeto je 55 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka”, rekla je Obran.

Ona je navela da imaju dosta prijava preko call centra i mejla. Na primorju je 393, a najviše u Budvi 127.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS