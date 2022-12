Inovativne djelatnosti u fokusu interesovanja privrednika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Računovodstveno revizorski odbor Unije poslodavaca (UPCG) organizovao je savjetovanje privrednika – članova te organizacije na temu Pravo korišćenja podsticajnih mjera na osnovu inovativnih djelatnosti i prikaz kroz poresku prijavu na dobit preduzeća.

Savjetovanje je organizovano u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja i Upravom prihoda i carina (UPC).

“U fokusu savjetovanja bilo je predstavljanje podsticajnih mjera po osnovu investiranja u inovativne djelatnosti i poreskog tretmana investiranja, sticanje statusa korisnika prava na podsticajne mjere za istraživanje i analiza prijave za utvrđivanje poreza na dobit preduzeća za ovu godinu, sa akcentom na inovativne djelatnosti”, navodi se u saopštenju.

Iz UPCG su rekli da je uvodno predstavljanje izazvalo veliko interesovanje učesnika, nakon čega je uslijedila aktivna diskusija u kojoj su privrednici bili u prilici da dobiju odgovore na konkretna pitanja, a time i razriješe dileme u vezi adekvatne primjene navedenih mjera u daljoj poslovnoj praksi.

Na događaju je ocijenjeno da postoji veliki broj otvorenih pitanja i nedoumica koje uglavnom proizilaze iz toga što je u pitanju tek početak primjene instituta posebnog poreskog tretmana investicija u inovacije, ali da će nadležni državni organi biti partneri privredi u implementaciji i sagledavanju potencijalnih problema, te da će se, ukoliko se ukaže potreba, propisi mijenjati kako bi se postigla svrha i namjera pomenutog instituta.

Događaj su, u ime Odbora UPCG, otvorili izvršni direktor kompanije Balance Ranko Stanišić, izvršna direktorica Economic Team-a, Tatjana Šćepanović i izvršna direktorica Racc-a Anita Radulović.

U ime Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja učešće su uzele vršiteljka dužnosti generalne direktorice za inovacije i tehnološki razvoj Marijeta Barjaktarović i samostalna savjetnica u Direktoratu za inovacije i tehnološki razvoj, Nevena Radović.

Predstavnici Uprave prihoda i carina bili su samostalna savjetnica u Sektoru za IT Svetlana Dobrović, poreska inspektorka za velike poreske obveznike Anka Raičević, kao i poreski inspektori u oblasti inspekcijskog nadzora Dragoljub Nikolić i Nikaš Petrušić.

Iz UPCG je najavljeno da će događaji ove vrste biti organizovani i u narednom periodu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS