Infrastrukturni projekti za snažniju razvojnu perspektivu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izgradnja i održivo finansiranje infrastrukturnih projekata jedan je od prioriteta crnogorske Vlade, poručeno je na sastanku ministra finansija Aleksandra Damjanovića sa visokim predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Damjanović se sastao sa direktoricom EBRD-a za centralnu i jugoistočnu Evropu, Šarlotom Ruhe, regionalnim direktorom EBRD-a za Zapadni Balkan Mateom Kolanđelijem i šefom kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori, Remonom Zakariom.

Tokom sastanka najviše je razgovarano o dosadašnjim zajedničkim aktivnostima, kao i mogućnostima za pokretanje novih inicijativa i projekata.

“Poseban fokus bio je na potencijalnim projektima u infrastrukturi, naročito saobraćaju i energetici, odnosno njihovom finansijskom aspektu”, navodi se u saopšenju Ministarstva finansija.

Govoreći o finansiranju krucijalnih projekata, Damjanović je kazao da kompletiranje autoputa Bar-Boljare, u aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, dodatno dobija na važnosti.

On je ocijenio da bi prostor od Budimpešte, prema Beogradu ka Baru, mogao da preraste u značajan infrastrukturno-energetski koridor, uslovno nazvan Tri B (Bar – Beograd – Budipmešta), budući da je evidentno interesovanje država za ovakvu inicijativu.

Damjanović je istakao da je posebno važan i projekat rekonstrukcije željezničke pruge Bar – Beograd, o čijem značaju se govorilo i u nedavnoj posjeti delegacije Vlade Beogradu.

Damjanović je kazao da je za to potvrđena namjera Vlade Srbije, da učešćem u rekonstrukciji pruge koja nije obnavljana 50 godina, doprinese boljoj valorizaciji visokog strateškog i razvojnog interesa koji ova putna mreža ima za obje zemlje, a koji istovremeno pruža dodatne mogućnosti i za bolju valorizaciju potencijala Luke Bar.

Ruhe dijeli Damjanovićevo uvjerenje po pitanju prioriteta projekata od javnog interesa, dajući pozitivnu ocjenu opredjeljenju Ministarstva finansija i Vlade da se u obezbjeđivanju sredstava za ovako bitne projekte oslanja na kredibilne i javne međunarodne institucije, za koje ocjenjuje da pružaju najviše garancije i sigurnosti.

Ruhe je kazala da je EBRD spreman da podrži Crnu Goru u sprovođenju projekata koje Vlada ima u prioritetnoj agendi razvoja.

Sagovornici su se osvrnuli i na interesovanje koje postoji kada je u pitanju dodjela koncesija za Aerodrome Crne Gore, uz ocjenu da je potrebno ubrzati aktivnosti u pravcu donošenja odluke bez prejudiciranja kakva će biti.

Partnerstvo Vlade Crne Gore i EBRD-a karakterišu brojni uspješno realizovani projekti i teme od zajedničkog interesa, te je zaključeno da je buduće projekte korisno sagledavati i kroz novu geopolitičku prizmu i aktuelne teškoće sa kojima se posljedično suočavaju snažne svjetske ekonomije, pa i crnogorska ekonomija u razvoju.

