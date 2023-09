Infrastrukturni projekti poboljšaće privredne veze sa Srbijom

Podgorica, (MINA) – Bolja infrastrukturna povezanost Crne Gore i Srbije kroz izgradnju autoputa i rekonstrukcije pruge Beograd-Bar doprinijeće unapređenju ekonomske saradnje dvije države, ali i većoj atraktivnosti i valorizaciji potencijala barske luke u obostranom interesu.

To je ocijenjeno tokom sastanka predsjednice Privredne komore Crne Gore (PKCG) Nine Drakić, ministra ekonomskog razvoja i turizma Gorana Đurovića i privrednika sa ministrom unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije Tomislavom Momirovićem.

Kako je saopšteno iz PKCG, sagovornici su istakli posvećenost stvaranju uslova za unapređenje ekonomskih odnosa, povećanje trgovinske razmjene i rast investicija, kao i otklanjanje određenih administrativnih barijera, kako bi se dodatno pospješila privredna saradnja.

Drakić je navela da je Srbija značajan spoljnotrgovinski partner Crne Gore.

“Kao predstavnici privrede, voljeli bismo da se dodatno unaprijedi izvoz crnogorskih proizvoda na tržište Srbije. U tom smislu, PKCG realizuje različite promotivne aktivnosti, a između ostalog participiramo na značajnom broju sajmova koji se organizuju u Srbiji, uključujući i najveći u Novom Sadu”, kazala je Drakić.

Ona je posebno ukazala na izazov nedostatka direktnog platnog prometa između dvije države, što povećava troškove saradnje kompanija iz Srbije i Crne Gore.

Momirović je naveo da je za Srbiju Crna Gora izuzetno važan strateški ekonomski partner.

“Naše ekonomije su kompatibilne, turistički promet funkcioniše, velika je robna razmjena i plasman proizvoda, što kreira ekonomski ciklus u kojem svi profitiraju. Glavna poruka politike Vlade Srbije je da uklonimo što je moguće više barijera kako bi privreda mogla slobodno da posluje”, naveo je Momirović.

On je kazao da žele da stimulišu što više investicija iz Crne Gore u Srbiju i obrnuto.

Momirović je najavio značajne projekte u energetici vrijedne više od milijardu eura, za čiju realizaciju je dobrodošla podška cijelog regiona, kao i crnogorskih kompanija.

Đurović je posebno istakao važan doprinos PKCG ekonomskoj saradnji dvije države, a posebno kroz partnerstvo sa kolegama iz PK Srbije.

“PKCG je značajna institucija za crnogorsku privredu, sa dugogodišnjom tradicijom i mislim da je pravo mjesto da čujete od ljudi iz biznisa predloge, sugestije i kritike na račun vlada i Srbije i Crne Gore po pitanju nekih biznis barijera i nečega što u ovom trenutku stopira privredu“, kazao je Đurović.

Kako je saopšteno, crnogorski privrednici su tokom sastanka istakli odličnu saradnju sa srpskim partnerima.

Predsjednik Skupštine PKCG Vojo Banović govorio je o mogućnostima unapređenja transporta roba između dvije države kroz poboljšanje željezničke infrastukture.

Vlasnik i predsjednik borda direktora kompanije Voli Trade Dragan Bokan je naglasio izuzetnu važnost snaženja crnogorskih i srpskih brendova u uslovima otvorenog tržišta, a koji se sve više gube sa rastom uticaja inostranih lanaca na tržišta dvije države.

“Moguće rješenje (Bokan) za to vidi u razvijanju zajedničkih privatnih trgovačkih marki – PL koje bi se mogle bolje pozicionirati na tržištu u takvim uslovima”, kaže se u saopštenju.

Vlasnik kompanije “Stadion” Vojin Žugić izrazio je zadovoljstvo što ministri razgovaraju o otklanjanju ekonomskih barijera i istakao važnost uspostavljanja direktnog platnog prometa između dvije države.

