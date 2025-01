Indeksi u plusu na kraju godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Indeksi Montenegroberze su posljednih dana prošle godine ojačali, u skraćenom trgovanju zbog praznika.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je neznatno na 1.085,52 poena, a MONEX jedan odsto na 16.433,46 bodova.

Promet je za svega dva dana trgovanja, u ponedjeljak i utorak, iznosio 16,92 hiljade EUR i bio je 8,7 puta manji od prošlosedmičnog.

Poskupila je dionica Solane “Bajo Sekulić” 91,7 odsto na 2,3 EUR, Instituta “Simo Milošević” 21 odsto na 29,3 EUR, Izbora Bar 19,6 odsto na 0,61 cent i Plantaža 2,7 odsto na 19 centi.

Gubio je Jugoinspekt oko 53 odsto na 40 EUR. Cijena kompanije Tara Aerospace Mojkovac ostala je nepromijenjena na jedan EUR.

Država je u ovu godinu ušla sa privremnim finansiranjem, jer parlament nije usvojio ovogodišnji budžet.

Vlada je uputila zahtjev parlamentu da vanredna sjednica, na kojoj bi se raspravljalo o budžetu, bude održana 21. januara.

Osim Zakona o budžetu, Vlada će predložiti parlamentu da u dnevni red vanredne sjednice budu uvršteni, između ostalog, i prateći zakoni koji se tiču srazmjernih penzija i nastavka evropskog puta Crne Gore.

Ove sedmice su i predstavnici Elektroprivrede (EPCG) na godišnjoj konferenciji za novinare saopštili da će poslovnu godinu završiti pozitivnim rezultatom, a u narednoj, koja će biti veoma izazovna zbog osmomjesečnog zastoja Termoelektrane (TE) Pljevlja, menadžment će učiniti sve da uspješno prevaziđe sve izazove.

Oni su podsjetili na sve projekte realizovane u prošloj godini, među kojima su solarni paneli, vjetroelektrana (VE) Gvozd i izgradnja osmog agregata na Hidroelektrani (HE) Perućica.

Iz EPCG su naveli i da su napravili korak dalje u realizaciji projekta Solari 5000+, tako što su građanima omogućili da solarne panele imaju i na svojim balkonima.

Iz kompanije su pozvali zainteresovane da se prijave putem sajta https://www.solari.epcg.com/zanima-me/, ili aplikacije Viber, slanjem poruke na broj 068 84 63 63.

„Potrebno je poslati ime i prezime, pretplatni broj, naziv opštine, adresu stanovanja i fotografiju balkona“, objasnili su iz EPCG.

Oni su dodali da je učesnicima, kao i do sada, omogućena subvencija od 20 odsto, koju daju EPCG i partner u projektu, Eko-fond.

Ove sedmice je i Odbor direktora EPCG Solar gradnje jednoglasno izabrao za izvršnog direktora Milutina Marojevića, dosadašnjeg vršioca dužnosti.

Premijer Milojko Spajić saopštio je da u ovoj godini očekuje dinamičnu stopu realnog ekonomskog rasta Crne Gore od 4,8 odsto, dalju stabilizaciju inflatornih kretanja i dodatno smanjenje nezaposlenosti.

„Osim pozitivnih očekivanja kada je u pitanju turistička sezona, podsticaj ekonomskom rastu daće i veliki investicioni ciklus kroz započinjanje krupnih infrastrukturnih projekata, poput izgradnje druge dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica, rekonstrukcije željeznice, kao i značajnih projekata izgradnje i rekonstrukcije u oblasti zdravstva i obrazovanja“, rekao je Spajić u novogodišnjem intervjuu Pobjedi.

Spajić je, komentaišući opozicionu blokadu parlamenta, kazao da će budžet za ovu godinu svakako biti usvojen i pozvao Skupštinu da u interesu građana i države to učini što prije.

Ministar finansija, Novica Vuković, ocijenio je da bi pozitivni makro-fiskalni trendovi trebalo da se nastave i u ovoj godini, dodajući da strateški cilj ekonomske politike i u narednom periodu ostaje ostvarenje pametnog, održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta.

„S obzirom na to da Vlada sa prioritetima jačanja privrede i održavanja fiskalne stabilnosti ulazi i u ovu godinu, s krajnjim ciljem stvaranja povoljnijih ekonomskih uslova za građane, snažno sam uvjeren da će se pozitivni makro-fiskalni trendovi nastaviti, čime će se dodatno osnažiti povjerenje u makroekonomsku stabilnost zemlje, kao ključnog faktora za građenje održive i konkurentne ekonomije“, kazao je Vuković u intervjuu agenciji Mina-business.

Ove sedmice je iz Ministarstva finansija saopšteno da su prihodi budžeta, zaključno sa novembrom, iznosili skoro 2,5 milijardi EUR, ili 34,3 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je u odnosu na isti period 2023. godine više 185,1 milion, odnosno gotovo osam miliona iznad plana po rebalansu.

„Izuzimajući prihode jednokratnog karaktera, prihodi budžeta za 11 mjeseci prošle godine, u odnosu na posmatrani period 2023, veći su čak 331,8 miliona, ili 15,5 odsto“, saopštili su iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora su kazali da nastavljaju sa boljim ukupnim budžetskim bilansom od plana i pozitivnim trendovima.

