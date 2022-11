Indeksi snažno skočili

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica zabilježile najveći dnevni skok u dvije i po godine jer je podatak o slabljenju inflacionih pritisaka podstakao nadu u usporavanje tempa povećanja kamata američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed).

Dow Jones porastao je 3,7 odsto, na 33.715 bodova, dok je S&P 500 skočio 5,54 odsto, na 3.956 poena, a Nasdaq indeks 7,35 odsto, na 11.114 bodova, prenosi Hina.

Snažan skok indeksa zahvaljuje se podacima da je u oktobru inflacija pala sa septembarskih 8,2 na 7,7 odsto, najniži nivo od januara i niže od očekivanja.

To je podstaklo nadu da povećanje kamata daje rezultate i da će u narednom periodu Fed usporiti tempo podizanja ključnih kamata.

„Ovo je vrlo značajan podatak. Posljednjih se mjeseci nagađalo da je inflacija dosegnula vrhunac i tržište je bilo frustrirano što podaci to nijesu pokazivali. Prvi put, to se sada vidi u podacima”, kazao je strateg u firmi Baker Avenue Asset Management, King Lip.

Nakon što je početkom novembra Fed već četvrtu sjednicu zaredom povećao ključne kamate agresivnih 0,75 postotnih bodova, analitičari očekuju usporavanje tempa.

Prije objave izvještaja o inflaciji procjenjivalo se da postoji 52 odsto izgleda da će Fed u decembru povećati kamate blažih 0,5 postotnih bodova, a sada su ti izgledi dostigli 85 odsto.

Zbog toga su prinosi na američki obveznice znatno pali, a pao je i kurs dolara prema najvažnijim valutama.

Tako su prinosi na desetogodišnje obveznice skliznuli oko 0,3 postotnih bodova, na 4,32 odsto.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, potonuo je više od dva odsto, što je njegov najveći dnevni pad još od 2009. godine.

Sve to podržalo je tržište dionica.

„Podaci o padu inflacije podržali su nadu da se ciklus povećanja kamata bliži kraju. Zbog toga su snažno porasle cijene dionica u onim sektorima koji su vrlo osjetljivi na kretanje kamata”, kazao je analitičar u firmi Exencial Wealth, Tim Courtney.

Tako je među najvećim dobitnicima bio tehnološki sektor.

Cijene dionica Tesle, Applea, Microsofta, Mete, Amazona i Nvidie skočile su između sedam i 14 odsto.

Nakon izvještaja o inflaciji, sva ostala zbivanja, uključujući rezultate izbora za američki Kongres, bila su u drugom planu.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,08 odsto, na 7.375 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 3,51 odsto, na 14.146 poena, a pariski CAC 1,96 odsto, na 6.556 bodova.

