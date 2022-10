Indeksi snažno porasli drugi dan zaredom

Njujork, Londn, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica snažno porasle, drugi dan zaredom, jer je odluka australijske centralne banke o usporavanju tempa povećanja kamatnih stopa podstakla nadu da bi uskoro to mogao učiniti i američki Fed.

Dow Jones porastao je 2,8 odsto na 30.316 bodova, dok je S&P 500 skočio 3,06 odsto na 3.790 bodova, a Nasdaq indeks 3,34 odsto na 11.176 bodova, prenosi Hrportfolio.

U svih 11 sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su porasle, a koliko je rast bio raširen pokazuje podatak da je samo šest dionica iz sastava tog indeksa zabilježilo pad.

Zahvaljujući tome, Dow Jones i S&P 500 zabilježili su najveći dvodnevni skok od aprila 2020. godine.

Ulagače je ohrabrila odluka australijske centralne banke (RBA) o povećanju kamata za samo 0,25 procentnih bodova, na 2,6 odsto, najviši nivo u devet godina, dok se očekivalo povećanje od 0,5 procentnih bodova.

To je šesto zaredom povećanje cijene novca te banke, ali ulagače je ohrabrila poruka čelnika banke da situacija omogućava blaže zaoštravanje monetarne politike. To znači da procjenjuju da inflatorni pritisci popuštaju.

„RBA je prva velika centralna banka koja je procijenila da je sada vrijeme da se uspori agresivni tempo povećanja kamata. To je podstaklo nadu da bi i Fed u jednom trenutku u četvrtom tromjesečju mogao učiniti isto. Ne zaustaviti povećanje kamata, nego usporiti”, kazao je Anthony Saglimbene, strateg u kompaniji Ameriprise Financial.

Da bi Fed mogao to učiniti, sugeriše nekoliko posljednjih makroekonomskih podataka koji ukazuju na usporavanje rasta ekonomije, što bi trebalo dovesti do popuštanja inflatornih pritisaka.

Ipak, guverner Feda Philip Jefferson kazao je da je inflacija najozbiljniji problem pred centralnom bankom i da će trebati neko vrijeme da se riješi.

Mary Daly, predsjednica ogranka Feda u San Francisku, kazala je da centralna banka mora nastaviti s povećanjem kamata.

Među najvećim dobitnicima bio je bankarski sektor, pri čemu su dionice Citigroupa, Morgan Stanleya i Goldman Sachsa poskupile više od tri odsto.

Tehnološkom sektoru pogodovao je pad prinosa na obveznice drugi dan zaredom, nakon što su posljednjih sedmica snažno rasli zbog povećanja kamata Feda.

Cijene dionica tehnoloških divova, kao što su Apple, Alphabet, Microsoft i Amazon skočile su između 2,5 i 4,5 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su snažno porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 2,57 odsto na 7.086 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 3,78 odsto na 12.670 bodova, a pariski CAC 4,24 odsto na 6.039 bodova.

