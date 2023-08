Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi porasli treći dan zaredom, što se najviše zahvaljuje rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova i nadi ulagača da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) neće dodatno povećati kamatne stope.

Dow Jones ojačao je 0,85 odsto, na 34.852 boda, dok je S&P 500 porastao 1,45 odsto, na 4.497 poena, a Nasdaq indeks 1,74 odsto, na 13.943 boda, prenosi Hina.

Rast indeksa najviše se zahvaljuje skoku cijena dionica nekoliko tehnoloških divova s velikom tržišnom kapitalizacijom.

Cijena dionice Tesle skočila je više od 7,5 odsto, Nvidie više od četiri, a Alphabeta gotovo tri odsto.

I u većini ostalih sektora cijene su dionica porasle, zahvaljujući novim podacima koji pokazuju da se američko tržište rada ‘hladi’, što je podržalo nade ulagača da Fed neće dodatno povećati ključne kamatne stope.

Doduše, nedavno je predsjednik Feda Jerome Powell kazao da je inflacija i dalje previsoka te da je banka spremna za dalje povećanje kamata, no ulagači se nadaju da će narednih mjeseci inflacija dovoljno popustiti da bi Fed mogao prekinuti ciklus podizanja cijene novca.

Na tržištu novca procjenjuje se da postoji gotovo 90 odsto izgleda da će Fed na sjednici u septembru ostaviti kamate nepromijenjene.

Isto tako, procjenjuje se da postoji više od 50 odsto izgleda da Fed neće mijenjati kamate do novembra.

Zahvaljujući tome, dodatno su pali prinosi na američke državno obveznice, što ide u prilog tržištu dionica.

„Čini se da sve više investitora smatra da je ciklus povećanja kamata iza nas, pa kreću u kupovinu dionica”, kazao je strateg u firmi CFRA Research, Sam Stovall.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks skočio je 1,72 odsto, na 7.464 boda, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,88 odsto, na 15.930 bodova, a pariski CAC 0,67 odsto, na 7.373 boda.

