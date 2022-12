Indeksi porasli nakon višednevnog pada

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica porasle, nakon višednevnog pada, jer su podaci s američkog tržišta rada podstakli nadu da inflacioni pritisci popuštaju.

Dow Jones je porastao 0,55 odsto na 33.781 bod, dok je S&P 500 ojačao 0,75 odsto na 3.963 poena, a Nasdaq indeks 1,13 odsto na 11.082 boda.

Nakon pada pet dana zaredom, S&P 500 je umjereno porastao zahvaljujući korekciji cijena dionica u tehnološkom sektoru, nakon višednevnog pada, i najnovijim podacima s tržišta rada, prenosi Hrportfolio.

Prošle sedmice je blago porastao broj Amerikanaca koji su zatražili pomoć zbog nezaposlenosti, što bi moglo ukazivati na slabljenje tržišta rada, a to znači i popuštanje pritiska na rast plata.

A to najavljuje slabljenje potrošnje i inflacionih pritisaka.

To bi otvorilo prostor američkoj centralnoj banci, Federalne rezerve (Fed), da uskoro završi ciklus povećanja kamatnih stopa.

Posljednja sjednica Fed-a u ovoj godini održaće se naredne sedmice, a očekuje se usporavanje tempa povećanja kamata.

Nakon serije povećanja kamata od 0,75 procentnih poena, na tržištu se procjenjuje da će čelnici centralne banke naredne sedmice podići kamate 0,5 procentnih poena.

Osim toga, na tržištu vlada nesigurnost, jer se ulagači plaše da će američka ekonomija naredne godine uroniti u recesiju, na šta su posljednjih dana upozorili čelnici nekoliko najvećih banaka i mnogi analitičari.

Prema njihovom mišljenju, pitanje je samo hoće li recesija biti plitka ili dublja.

To je posljedica visoke inflacije, zbog čega Fed od početka godine agresivno povećava ključne kamatne stope.

„Tržište se mora prilagoditi činjenici da se krećemo od ekonomije zasnovane na monetarnim i fiskalnim podsticajima, prema privredi bez takvih podsticaja. Ta prilagođavanja i nesigurnost na tržištu traju”, rekao je strateg u firmi Ziegler Capital Management, Wiley Angell.

U devet od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su porasle, a najviše u tehnološkom, 1,6 odsto.

Nakon višednevnog pada, cijene dionica Applea, Microsofta, Nvidie i Amazon.coma porasle su između 1,2 i 6,5 odsto.

Na evropskim berzama se u četvrtak trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,23 odsto na 7.472 boda, a pariski CAC 0,2 odsto na 6.647 bodova. Frankfurtski DAX ojačao je neznatno na 14.264 boda.

