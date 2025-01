Indeksi porasli na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle, nakon oštrog pada prošle sedmice, ali se trgovalo oprezno, jer ulagače zabrinjava rizik od jačanja inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Dow Jones je ojačao 0,86 odsto na 42.297 bodova, a S&P 500 0,16 odsto na 5.836 bodova. Nasdaq indeks je oslabio 0,38 odsto, na 19.088 bodova, prenosi Hrportfolio.

Nakon oštrog pada prošle sedmice, u većini sektora cijene dionica su u ponedjeljak porasle, najviše u energetskom sektoru, 2,25 odsto, što se zahvaljuje rastu cijena nafte na najviše nivoe u tri mjeseca.

Zahvaljujući tome, S&P 500 indeks odmakao se od najnižeg nivoa u dva mjeseca, na koji je skliznuo prošle sedmice pod pritiskom boljih nego što se očekivalo podataka o zapošljavanju u SAD-u.

Snažan rast broja zaposlenih dobra je vijest, jer pokazuje da ekonomija stabilno raste, ali rast zaposlenosti mogao bi izazvati dalji skok potrošnje i plata. To bi, međutim, ojačalo inflaciju i navelo američku centralnu banku da uspori ili sasvim prekine tempo smanjenja kamatnih stopa.

Zbog toga je u postojećim okolnostima dobra ekonomska vijest loša vijest za tržište kapitala.

Osim toga, novoizabrani predsjednik Donald Trump uoči preuzimanja Bijele kuće prijeti povećanjem carina gotovo svim zemljama svijeta, od Kanade i Meksika, preko Kine do evropskih zemalja, što bi takođe moglo podstaći inflaciju.

Na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,29 odsto na 8.224 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,41 odsto na 20.132 boda, a pariski CAC 0,3 odsto na 7.408 bodova.

