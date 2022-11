Indeksi porasli drugi dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na Wall Streetu u ponedjeljak su porasle, najviše u komunikacionom i energetskom sektoru, a u fokusu ulagača su izbori za američki Kongres.

Dow Jones je ojačao 1,31 odsto na 32.827 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,96 odsto na 3.806 bodova, a Nasdaq indeks 0,85 odsto na 10.564 boda, prenosi Hrportfolio.

Od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, njih osam zabilježilo je rast, a najviše komunikacioni, 1,8 odsto, i energetski, 1,7 odsto. Među najvećim dobitnicama bila je dionica Meta Platformsa, sa skokom cijene za više od šest odsto, nakon što je ta krovna kompanija Facebooka najavila otpuštanja, što će joj smanjiti troškove poslovanja.

Snažno su, više od dva odsto, porasle i cijene dionica Alphabeta i Microsofta, nakon što su danima bile pod pritiskom.

U fokusu ulagača su međuizbori za Kongres, a ankete pokazuju da bi republikanci mogli osvojiti većinu u Predstavničkom domu, ali i u Senatu. Kontrola nad samo jednim domom Kongresa dala bi republikancima moć da zaustave zakonodavni program predsjednika Joe Bidena, što bi u nekim segmentima odgovaralo tržištu kapitala.

Rast tržišta drugi dan zaredom zahvaljuje se i nadi ulagača da će američka centralna banka usporiti tempo povećanja kamatnih stopa. Nakon što je prošle sedmice Fed već četvrtu sjednicu zaredom povećao ključne kamate za agresivnih 0,75 odstotnih bodova, u raspon od 3,75 do četiri odsto, ulagači se nadaju da će u prosincu kamate biti povećane za blažih 0,5 procentnih bodova.

Na tržištu novca sada se procjenjuje da bi ključne kamate iduće godine mogle dostići pet odsto, dok se dosad očekivalo da će na vrhuncu ciklusa iznositi između 4,5 i 4,75 odsto.

Na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Pritom je londonski FTSE indeks oslabio 0,48 odsto na 7.299 bodova, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,55 odsto na 13.533 boda. Pariski CAC ostao je nepromijenjen na 6.416 bodova.

