Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi porasli drugi dan zaredom, jer su ulagače ohrabrili bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati većine američkih kompanija.

Dow Jones je ojačao 0,69 odsto na 38.503 boda, dok je S&P 500 porastao 1,2 odsto na 5.070 bodova, a Nasdaq indeks 1,59 odsto na 15.696 bodova, prenosi Hrportfolio.

Nakon šest dana pada, S&P 500 i Nasdaq porasli su drugi dan zaredom, što se zahvaljuje boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima većine kompanija. Tako je, na primjer, nakon objave rezultata, cijena dionice General Motorsa skočila više od četiri odsto.

Nakon zatvaranja Wall Streeta, cijena dionice Tesle skočila je u produženom trgovanju oko šest odsto. Doduše, poslovni rezultati kompanije nešto su slabiji nego što se očekivalo, ali je kompanija najavila proizvodnju novih, jeftinijih modela električnih vozila i restrukturiranje, odnosno otpuštanje nekoliko hiljada radnika.

I idućih dana u fokusu ulagača biće poslovni izvještaji kompanija, između ostalog, Meta Platformsa, Alphabeta i Microsofta. U petak će biti objavljen izvještaj o inflaciji, koji bi moglo uticati na smjer tržišta.

Do nedavno očekivalo se da će Fed ove godine agresivno smanjiti kamatne stope, počevši od juna. Međutim, sve je jasnije da centralna banka neće žuriti sa smanjenjem kamata, jer je tržište rada i dalje snažno, ekonomija raste, a inflacija je još povišena. Stoga se sve više špekuliše da bi proces smanjenja kamata mogao početi tek na jesen.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,26 odsto na 8.044 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,55 odsto na 18.137 bodova, a pariski CAC 0,81 odsto na 8.105 bodova.

