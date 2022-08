Indeksi porasli

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na Wall Streetu u srijedu su porasle zbog objave da je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u julu na godišnjem nivou iznosila 8,5 odsto, manje od očekivanja.

Dow Jones indeks porastao je 535,1 bod ili 1,63 odsto na 33.309 bodova, ostvarivši najveći dnevni dobitak u zadnje tri sedmice, prenosi SEEbiz.

Istovremeno S&P 500 indeks skočio je 2,13 odsto, na 4.210 bodova, najviši nivo od maja, a Nasdaq 2,89 odsto, na 12.854 bodova. Oba indeksa ostvarila su najveći dnevni skok u zadnje dvije sedmice.

Oštar pad cijene benzina pomogao je usporavanju rasta godišnje inflacije u najvećoj svjetskoj ekonomiji s rekordnih junskih 9,1 odsto, na 8,5 odsto u julu. Na mjesečnom nivou indeks je gotovo stagnirao, nakon što je u junu porastao 1,3 odsto, objavilo je ministarstvo rada.

Taj podatak podstakao je uzlet cijena dionica, budući da je prvi uočljiv znak olakšanja za Amerikance, koji već mjecima pažljivo prate rast cijena.

Tržišni učesnici sada procjenuju da su šanse da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) u septembru ponovo podigne kamatne stope 0,75 postotnih bdova, treći put uzastopno, na svega 43,5 odsto, dok je prije objave podatka o inflaciji taj postotak iznosio gotovo 70 odsto. Većina ih sada procjenjuje, njih 56,5 odsto, da će Fed podići kamate 0,5 odsto.

“Za tržište ovo je jedan od najboljih scenarija trenutno, jer je snažno tržište rada, uz potencijalni početak smirivanja inflacije, ono što bi predstavljalo ‘mekano prizemljenje'”, kazao je strateg u Citi U.S. Wealth Management, Shawn Snyder.

Ipak, dodaje da jedan mjesec nešto niže inflacije nije dovoljan Fedu da pošalje posve jasan signal.

Uzlet cijena zahvatio je sve dioničke sektore, a najviše su na dobitku bile dionice kompanija čije poslovanje zavisi od ekonomskog ciklusa.

“Inflacija od 8,5 odsto i dalje je visoka, no tržišni učesnici se nadaju da je junskih 9,1 odsto možda bio vrhunac rasta cijena”, naveo je Randy Frederick iz investicionog društva Charles Schwab.

On smatra da bi podaci o proizvođačkim cijena u julu, koji će biti objavljen u četvrtak, zajedno s podacima o inflaciji u avgustu i izvještajem o zaposlenosti koji će biti objavljeni u septembru, mogao promijeniti smjer Fed-ove politike.

Fed je od marta podignuo ključne kamatne stope 2,25 postotnih bodova, zabrinuvši investitore da bi tako oštar skok troškova zaduživanja moglo američku ekonomiju gurnuti u recesiju. Usporavanje inflacije u julu prvi je pozitivni znak vezan uz cjenovne pritiske otkad je Fed započeo ciklus monetarnog zaoštravanja.

Usporavanje rasta inflacije u SAD-u podržao je i rast evropskih berzi, pri čemu je Stoxx 600 indeks porastao jedan odsto. Istovremeno, londonski Ftse indeks bio je na dobitku 0,25 odsto, na 7.507 bodova, franfurtski DAX skočio je 1,23 odsto, na 18.700 bodova, a pariski CAC 0,52 odsto, na 6.523 boda.

