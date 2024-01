Indeksi porasli

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama prošle sedmice cijene dionica su porasle, nadoknadivši gubitke od prethodne sedmice, jer se ulagači nadaju da će centalne banke uskoro početi smanjivati kamatne stope.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice ojačao 0,3 odsto, na 37.592 boda, dok je S&P 500 porastao 1,8 odsto, na 4.783 boda, a Nasdaq indeks 3,1 odsto, na 14.972 boda.

Kretanja indeksa na najvećoj svjetskoj berzi već duže vrijeme zavise od špekulacija kada će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) početi smanjivati kamatne stope. Krajem prošle godine cijene su dionica snažno porasle jer su se ulagači nadali agresivnom smanjenju kamata Feda u ovoj godini, počevši od marta.

Međutim, početkom ove godine takve su špekulacije splasnule. Polovinom prošle sedmice objavljeno je da su potrošačke cijene u decembru u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) porasle 0,3 odsto na mjesečnom nivou, dok su na godišnjem nivou ojačale 3,4 odsto.

To je viša stopa inflacije nego što se očekivalo jer su analitičari procjenjivali da će cijene porasti 0,2 odsto na mjesečnom, a 3,2 odsto na godišnjem nivou. Zbog toga je splasnuo optimizam u vezi smanjenja kamatnih stopa Fed-a.

Međutim, u petak je objavljeno da su u decembru proizvođačke cijene neočekivano pale 0,1 odsto na mjesečnom nivou, dok su na godišnjem nivou porasle jedan odsto. To je ponovo ojačalo špekulacije da će Fed već u martu početi smanjivati kamate, premda čelnici Feda poručuju da je još prerano za rezove jer je inflacija i dalje visoka.

„Tržište pokušava procijeniti što se u ovoj godini može očekivati po pitanju kamatnih stopa i zarada kompanija i može li to opravdati snažan rast cijena dionica u novembru i decembru”, kazao je strateg u firmi CFRA Research, Sam Stovall.

Krajem sedmice počela je i sezona objava kvartalnih poslovnih rezultata kompanija, što će narednih sedmica znatno uticati na smjer tržišta.

I na većini evropskih berzi cijene su dionica prošle sedmice porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,8 odsto, na 7.624 boda, no frankfurtski DAX porastao je 0,7 odsto, na 16.704 boda, a pariski CAC 0,6 odsto, na 7.465 bodova.

Podršku tržištu pružila je izjava predsjednice Evropske centralne banke (ECB), Christine Lagarde da je najgore što se inflacije tiče vjerovatno prošlo i da će kamatne stope biti smanjene ako inflacija padne na nivo od dva odsto.

