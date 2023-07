Indeksi porasli

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene akcija su na svjetskim berzama ove sedmice snažno porasle, jer inflatorni pritisci u zapadnim zemljama postepeno popuštaju, što znači da će se uskoro završiti ciklus povećanja kamatnih stopa centralnih banaka.

Na Wall Streetu je Dow Jones porastao 2,3 odsto na 34.509 poena, dok je S&P 500 skočio 2,4 odsto na 4.505 bodova, a Nasdak indeks 3,3 odsto na 14.113 poena.

Rast indeksa zahvaljuje se nizu podataka koji pokazuju da inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) nastavlja da jenjava, prenosi SEEbiz.

Tako je saopšteno da su potrošačke cijene u junu porasle 0,2 odsto u odnosu na prethodni mjesec, dok su na godišnjem nivou porasle tri odsto, najmanje od početka 2021. godine.

Bazna stopa inflacije, koja isključuje cijene hrane i energije, u junu je pala sa 5,3 na 4,8 odsto.

Saopšteno je i da su proizvođačke cijene u junu porasle samo 0,1 odsto na godišnjem nivou, što je njihov najblaži rast od sredine 2020. godine.

Sve su to bolji podaci nego što su analitičari očekivali, pa su učvrstili uvjerenje investitora da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), uskoro prekinuti ciklus povećanja kamatnih stopa koji traje više od godinu.

Nekoliko zvaničnika Fed-a je reklo da će kamatne stope morati dodatno da se podižu kako bi se obuzdala inflacija, ali i da se ciklus povećanja kamatnih stopa bliži kraju.

Čelnici Fed-a su na junskom sastanku ostavili kamatne stope nepromijenjenim, dok se ne vidi kako će sadašnje pooštravanje monetarne politike uticati na ekonomiju i inflaciju.

Analitičari smatraju da će Fed na sastanku ovog mjeseca povećati kamatne stope 0,25 procentnih poena. Možda je to posljednje povećanje u ovom ciklusu.

„Tržište osjeća da je Fed sve bliže svom posljednjem porastu i kraju ciklusa zaoštravanja“, rekla je strateginja u firmi LPL Financial, Quincy Krosby.

Nakon prošlogodišnjeg naglog pada, S&P 500 indeks je od početka ove godine porastao oko 17 odsto.

A na evropskim berzama cijene akcija su porasle i tako nadoknadile skoro sve gubitke iz prethodne sedmice.

Londonski FTSE porastao je 2,45 odsto na 7.434 poena, dok je frankfurtski DAKS skočio 3,2 odsto na 16.105 bodova, a pariski CAC 3,7 odsto na 7.374 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS