Indeksi pali nakon poruka Jeromea Powella

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak Dow Jones i S&P 500 pali s rekordnih nivoa, jer su nakon poruka predsjednika američke centralne banke Jeromea Powella sasvim splasnule špekulacije o smanjenju kamatnih stopa već u martu.

Dow Jones je oslabio 0,71 odsto na 38.380 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,32 odsto na 4.942 boda, a Nasdaq indeks 0,2 odsto na 15.597 bodova.

Podršku tržištu pružala je već duže vrijeme nada ulagača da će Fed početi da smanjuje kamatne stope već u martu, iako čelnici centralne banke ponavljaju da je prerano za to.

U nedjelju je Powell kazao u emisiji “60 Minutes” da će Fed biti oprezna prilikom smanjenja kamata i da će to vjerovatno biti znatno sporijim tempom nego što se na tržištu očekuje.

Nakon tih izjava sasvim su splasnule špekulacije o rezu kamata u martu. Tim više što su podaci, objavljeni u petak, pokazali da je u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) broj zaposlenih u januaru porastao znatno više nego što se očekivalo, a neočekivano snažno porasle su i plate.

To znači da će potrošnja, a time i pritisci na inflaciju i dalje biti pojačani.

Niz posljednjih podataka pokazuje da ekonomija i dalje znatno raste, uprkos visokim kamatama, što je pozitivno i ukazuje na to da će se izbjeći recesija.

Ipak, dok se ne uspori rast potrošnje i ekonomije, inflatorni pritisci ostaće pojačani, što znači da Fed neće smanjivati kamatne stope.

U fokusu ulagača su i kvartalni poslovni rezultati kompanija. Dosad je više od 200 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo podatke o poslovanju u posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju, pri čemu ih je oko 80 odsto nadmašilo očekivanja analitičara po zaradi.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,04 odsto na 7.612 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,08 odsto na 16.904 boda, a pariski CAC 0,03 odsto na 7.589 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS