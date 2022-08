Indeksi pali nakon četiri sedmice rasta

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica su na svjetskim berzama pale, nakon četiri sedmice rasta, jer je splasnula sklonost ulagača prema riziku, s obzirom na to da centralne banke zbog visoke inflacije podižu kamatne stope, dok se rast ekonomija usporava.

Na Wall Streetu je Dow Jones oslabio 0,2 odsto na 33.706 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,2 odsto na 4.228 poena, a Nasdaq indeks 2,6 odsto na 12.705 bodova.

Na najvećoj svjetskoj berzi je zavladao oprez, jer ulagači nijesu sigurni da je trend rasta tržišta, koji je trajao četiri sedmice, održiv, prenosi Hina.

„Na tački smo kada ulagači pokušavaju da dokuče hoće li povećanje kamatnih stopa zaustaviti rast tržišta. Dva su tabora – oni koji smatraju da je najgore iza nas, pa kupuju dionice, i oni koji smatraju da najgore tek slijedi, da je nedavni uspon cijena dionica samo odskok na tržištu ‘medvjeda’ i da slijedi novi pad”, objasnio je partner u firmi Cherry Lane Investments, Rick Meckler.

Nakon oštrog pada u prvoj polovini godine, S&P 500 indeks porastao je oko 13 odsto od sredine juna, što se, između ostalog, zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija.

Posljednjih sedmica tržište je podržavao i blagi pad inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) s najviših vrijednosti u više od 40 godina, jer je to podstaklo nadu ulagača da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), neće ubuduće povećavati kamatne stope tako agresivno kao do sada.

Fed je od marta podigao kamate za 2,25 procentnih poena, a očekuje se da će ih povećati i u septembru. No, ulagači se nadaju da će to povećanje biti za 0,5, a ne 0,75 procentnih poena, kako se donedavno očekivalo.

To će, svakako, usporiti rast ekonomije, no ulagači se nadaju da će je Fed “mekano prizemljiti”, a ne gurnuti u duboku recesiju.

Ipak, posljednjih dana ulagači ne nalaze razloga za kupovinu dionica, s obzirom na situaciju u najvećim svjetskim privredama.

Američka ekonomija tehnički je u recesiji, a recesija zbog energetske krize prijeti i eurozoni, dok se rast azijskih ekonomija, posebno kineske, usporava.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale, jer je inflacija u eurozoni dostigla novu rekordnu vrijednost, pa iz Evropske centralne banke (ECB) poručuju da će uskoro ponovno znatno povećati kamatne stope.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,6 odsto na 7.550 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je 1,8 odsto na 13.544 poena, a pariski CAC 0,9 odsto na 6.495 bodova.

Na berzi u Tokiju, Nikkei indeks ojačao je 1,3 odsto na 28.930 bodova.

