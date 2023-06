Indeksi pali jer investitori strahuju od rasta kamatnih stopa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu indeksi pali dok se čeka da dogovor o limitu zaduživanja američke vlade prođe ključna glasovanja u Kongresu, a investitori strahuju i od novog Fedovog podizanja kamatnih stopa.

Dow Jones indeks oslabio je u srijedu 134,5 bodova ili 0,41 odsto, na 32.908 bodova, nastavivši kliziti i na početku novog mjeseca, nakon što je u maju zabilježio gubitak od 3,48 odsto, prenosi Hina.

S&P 500 indeks spustio se u srijedu 0,61 odsto, na 4.179 bodova, a Nasdaq indeks 0,63 odsto, na 12.935 bodova.

U maju je S&P ostvario blagi dobitak od 0,26 odsto, a Nasdaq je skočio 5,8 odsto, ostvarivši najbolje mjesečno izvođenje od maja 2020.

Tehnološki sektor prošli je mjesec imao izvođenje s prosječnm skokom cijena 9,29 odsto, zahvaljujući uzletu cijena dionica proizvođača čipova. Najveći dobitnici pritom su bili Nvidia, sa skokom cijene 36 odsto u te Broadcom, gotovo 29 odsto.

Zastupnički dom američkog Kongresa trebalo je da u srijedu veče glasa o izmjenama zakona o finansijskoj odgovornosti, kojim se predviđa ‘skidanje’ granice zaduživanja američkoj vladi od 31,4 hiljade milijardi USD, što je ključan korak kako bi se izbjegao bankrot Sjedinjenih Američkih Država (SAD) naredne sedmice.

Nakon toga, predlog izmjena tog zakona biće proslijeđen u Senat, gdje će se rasprava produžiti na vikend, uoči 5. juna, kada bi vlada mogla postupno ostajati bez dovoljno likvidnosti.

Većina analitičara predviđa da će taj zakon biti odobren u Kongresu, a američki predsjednik Joe Biden izjavio je u srijedu kako očekuje da će mu zakon doći na potpis do ponedjeljka.

“Tržištu obveznica sviđa se da postoji malo fiskalne discipline, a tržištu dionica da sve to neće naštetiti rastu. Mislim da nijesmo mogli tražiti bolji ishod”, smatra Brad Conger iz Hirtle Callaghan&Co.

On je dodao da su valuacije dionica pod pritiskom s obzirom na to da su kamatne stope visoke, ekonomija usporava, a inflacija još treba pasti.

Trgovci procjenjuju da su šanse da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) podigne kamatne stope sredinom juna 0,25 postotnih bodova 70 odsto. Nove smjernice tržištu će dati izvještaj o zaposlenosti u SAD-u u maju, koje će biti objavljeno sjutra.

Na evropskim berzama najvažniji indeksi su oslabili, pri čemu je londonski Ftse indeks pao 1,01 odsto, na 7.446 bodova, frankfurtski DAX 1,54 odsto, na 15.664 bodova, kao i pariski CAC, koji je završio trgovanje na 7.098 bodova.

Paneuropski Stoxx 600 indeks spustio se 1,1 odsto, završivši maj s gubitkom od 3,2 odsto, čime je zabilježio najveći mjesečni pad od početka godine.

