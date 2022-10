Indeksi pali drugi dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene akcija na Wall Streetu u četvrtak su pale, drugi dan zaredom, jer ulagači ne žele da riskiraju uoči izvještaja o zapošljavanju u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), a zvaničnici Feda neprestano poručuju da slijedi dalje povećanje kamata.

Dow Jones je oslabio 1,15 odsto na 29.926 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,02 odsto na 3.744 boda, a Nasdaq indeks 0,68 odsto na 11.073 boda, prenosi Hrportfolio.

Nakon snažnog skoka početkom sedmice, ti indeksi su pali drugi dan zaredom, jer ulagači nijesu voljni dodatno da riskiraju uoči izvještaja o zapošljavanju u SAD-u, koje će biti objavljeno danas i koje bi moglo znatno uticati na smjer tržišta.

Analitičari procjenjuju da je u septembru broj zaposlenih porastao 250 hiljada.

Veći rast zapošljavanja mogao bi loše uticati na dionice, jer bi to značilo da je tržište rada i dalje snažno i da bi Fed mogao nastaviti da agresivno povećava kamatne stope.

Slabiji rast zapošljavanja značio bi, međutim, suprotno – da tržište rada slabi. A to bi moglo oslabiti inflatorne pritiske, što bi moglo navesti Fed da uspori tempo podizanja cijene novca.

Početkom sedmice cijene dionica su snažno porasle upravo zbog toga što je na tržištu prevladalo mišljenje da bi Fed mogao usporiti tempo povećanja kamata.

Zvaničnici Fed-a iz dana u dan ponavljaju da ne odustaju od svojih prioriteta.

Charles Evans, predsjednik ogranka Feda u Čikagu, kazao je da do kraja godine očekuje dalje povećanje kamata od 1,25 procentna boda jer su podaci o inflaciji razočaravajući.

Zbog toga se na tržištu novca sada procjenjuje da će Fed na dvodnevnoj sjednici 1. i 2. novembra ponovo, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate za agresivnih 0,75 procentnih bodova.

Ulagači se plaše da bi agresivno povećanje kamata moglo izazvati recesiju.

„Postoji mogućnost da će s daljim povećanjem kamata Fed gurnuti ekonomiju u recesiju”, kazao je Jason Pride, direktor u kompaniji Glenmede.

Zbog povećanja kamata Feda i usporavanja rasta ekonomije, S&P 500 indeks pao je oko 22 odsto u odnosu na rekordni nivo, koji je dosegao 3. januara.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,78 odsto na 6.997 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,37 odsto na 12.470 bodova, a pariski CAC 0,82 odsto na 5.936 bodova.

