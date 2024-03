Indeksi pali drugi dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi oslabili drugi dan zaredom, jer su pale cijene dionica nekih tehnoloških divova, a ulagači bili oprezni uoči novih ekonomskih pokazatelja i izvještaja predsjednika Federalnih rezervi (Fed), Jeromea Powella, u Kongresu.

Dow Jones oslabio je 1,04 odsto na 38.585 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,02 odsto na 5.078 poena, a Nasdaq indeks 1,65 odsto na 15.939 bodova.

Pad indeksa drugi dan zaredom najviše je posljedica pritiska na dionice nekoliko tehnoloških divova, prenosi Hina.

Cijena Apple-a pala je nakon medijskih napisa o padu prodaje iPhonea u Kini, dok je dionica proizvođača čipova Advanced Micro Devicesa pojeftinila nakon vijesti da Vašington neće dozvoliti prodaju čipova za vještačku inteligenciju kineskim kompanijama.

Pale su i cijene dionica nekoliko drugih tehnoloških divova, što je, kako smatraju analitičari, posljedica povlačenja dijela zarade s tržišta, nakon što je taj sektor snažno porastao od početka ove godine, premda je već prošle godine skočio 56 odsto.

Ulagači su oprezni i zbog toga što su splasnule nade da će američka centralna banka u ovoj godini agresivno smanjiti kamatne stope.

Američka ekonomija i dalje je prilično čvrsta, a inflacija ne popušta tako brzo kao što su se ulagači nadali, pa su očekivanja o smanjenju kamatnih stopa pomjerena s marta na jun.

Danas i sjutra u fokusu ulagača biće izvještaj Powella u Kongresu, a ulagači će pažljivo pratiti njegove komentare u vezi sa inflacijom, kretanjima u ekonomiji i mogućem smanjenju kamata.

U petak će biti objavljen izvještaj o zapošljavanju u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji obično značajno utiče na smjer tržišta, jer pokazuje koliko je snažno tržište rada i koliko rastu plate.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao neznatno na 7.646 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,1 odsto na 17.698 poena, a pariski CAC 0,3 odsto na 7.932 boda.

