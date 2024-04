Indeksi padom započeli drugi kvartal

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dow Jones Industrial Average pao je u ponedjeljak na početku drugog tromjesečja, a trgovci razmatraju nove podatke o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zbog straha da bi tržišni oporavak mogao usporiti.

Dow je izgubio 264 boda ili 0,7 odsto, dok je S&P 500 pao 0,3 odsto. Nasdaq Composite pao je manje od 0,1 odsto, prenosi SEEbiz.

Ulagači su i dalje oprezni u vezi s tempom smanjenja kamata američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) za ovu godinu i koliko brzo će centralni bankari moći ispuniti svoj cilj inflacije od dva odsto. Predsjednik Fed-a, Jerome Powell, kazao je u petak da je ekonomski rast i dalje snažan, a inflacija i dalje iznad cilja.

“To znači da ne treba da žurimo s rezovima”, rekao je Powell u programu Marketplace javnog radija.

On je naveo da je ekonomija trenutno jaka, a tržište rada je jako.

“A inflacija je opadala. Možemo i bićemo oprezni s ovom odlukom”, dodao je Powell.

Prinosi na državne obveznice porasli su u ponedjeljak jer su ulagači uzeli u obzir Powellove ranije primjedbe i ključno očitanje inflacije. Referentni prinos 10-godišnjih obveznica porastao je više od 11 baznih bodova na 4,303 odsto.

Trgovci su reagovali na indeks cijena izdataka za ličnu potrošnju, objavljen tokom zatvaranja tržnice za Veliki petak. Temeljni PCE, koji isključuje hranu i energiju, pokazao je inflaciju od 2,8 odsto na 12-mjesečnoj osnovi u februaru, u skladu s očekivanjima. Na mjesečnom nivou, metrika je porasla 0,3 odsto u odnosu na prije mjesec, saopštilo je Ministarstvo trgovine.

