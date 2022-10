Indeksi oštro pali treću sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na svjetskim berzama ove sedmice su oštro pale, treće zaredom, jer se ulagači plaše da će agresivno povećanje kamatnih stopa centralnih banaka, kako bi suzbile inflaciju, izazvati recesiju.

Na Wall Streetu je Dow Jones pao 2,9 odsto na 28.725 bodova, a za toliko je skliznuo i S&P 500, pa je zaronio na 3.585 poena. Nasdaq indeks pao je, pak, 2,7 odsto na 10.575 bodova.

Nakon još jednog oštrog pada, sva tri indeksa nalaze se duboko u području “medvjeda”, više od 20 odsto ispod svoje rekordne vrijednosti, prenosi SEEbiz.

Pritisak na tržište posljedica je strahovanja ulagača da će agresivno povećanje kamatnih stopa američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), odvesti ekonomiju u recesiju.

U septembru je Fed na trećoj sjednici zaredom povećao kamate za 0,75 procentnih poena, u rasponu od tri do 3,25 odsto, što je njihova najviša vrijednost od 2008. godine.

A čelnici Fed-a poručili su da će i dalje povećavati cijenu novca kako bi spustili inflaciju s najviših vrijednosti u više od 40 godina.

Tako je predsjednik ogranka Fed-a u Atlanti, Raphael Bostic, kazao kako podržava još jedno povećanje kamata za 0,75 procentnih poena u novembru, dok je predsjednik Fed-a u Čikagu, Charles Evans, poručio da će Fed vjerovatno postaviti kamate na nivou na kojima bi trebalo da budu početkom naredne godine.

A Fed-ovi agresivni planovi za suzbijanje inflacije na planiranih dva odsto potrajaće godinama, usporiti rast ekonomije i povećati nezaposlenost.

Doduše, novi podaci pokazali su da je tržište rada i dalje vrlo snažno, uprkos Fed-ovom povećanju kamata. Broj Amerikanaca koji su prošle sedmice prvi put tražili pomoć zbog nezaposlenosti pao je na najnižu vrijednost u pet mjeseci.

Tehnički je američka ekonomija već uronila u recesiju, s obzirom na to da je u posljednja dva tromjesečja pala na kvartalnom nivou, no za sada je ta recesija plitka.

Nakon pada tri sedmice zaredom, svi su indeksi zabilježili velike gubitke u proteklom mjesecu. Dow Jones je u septemrbu skliznuo 8,8 odsto, dok je S&P 500 potonuo 9,3 odsto, a Nasdaq indeks 10,5 odsto.

Zbog toga su i u cijelom trećem tromjesečju zabilježili pad, Dow Jones 6,7 odsto, S&P 500 za 5,3 odsto, a Nasdaq indeks 4,1 odsto.

To je bilo treće tromjesečje zaredom kako su indeksi pali, a to nije zabilježeno još od početka globalne finansijske krize 2009. godine.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 1,8 odsto na 6.893 boda, dok je frankfurtski DAX pao 1,4 odsto na 12.114 poena, a pariski CAC 0,4 odsto na 5.762 boda.

Oštro je pao i STOXX 600 indeks vodećih evropskih dionica, pa je u cijelom septembru zabilježio pad od 7,8 odsto, dok je u cijelom trećem tromjesečju skliznuo šest odsto.

Na berzi u Tokiju, Nikkei indeks je potonuo 4,5 odsto, na 25.937 bodova.

