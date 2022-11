Indeksi oštro pali nakon tri dana rasta

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica oštro pale, nakon tri dana rasta, jer je splasnula sklonost ulagača prema riziku dok čekaju rezultate izbora za Kongres i izvješće o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Dow Jones je skliznuo 1,95 odsto na 32.513 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2,08 odsto na 3.748 bodova, a Nasdaq indeks 2,48 odsto na 10.353 boda.

Nakon što je u prethodna tri dana skočio oko tri odsto, u četvrtak je S&P 500 izgubio dobar dio tih dobitaka.

To je posljedica neizvjesne trke za Kongres. Konačni rezultati još nijesu poznati, ali zasad je jasno da su demokrate dobili više, a republikanci manje mjesta nego što se očekivalo, pa je izostao “crveni talas” republikanaca, nazvan tako prema boji njihove stranke.

Tržište se nadalo da će republikanci osvojiti većinu u Predstavničkom domu, ali i u Senatu jer bi kontrola nad samo jednim domom Kongresa dala republikancima moć da zaustave zakonodavni program predsjednika Joe Bidena, što bi u nekim segmentima odgovaralo tržištu kapitala.

Pobjeda demokrata izazvala bi strahovanja o dodatnoj regulaciji tehnološkog sektora, povećanju poreza i povećanoj budžetskoj potrošnji, što bi moglo dodatno ojačati inflatorne pritiske.

Ulagači su oprezni i zbog toga što će danas biti objavljen izvještaj o inflaciji u SAD-u u oktobru, koji bi mogao pokazati da li ima prostora za usporavanje tempa povećanja kamata.

Analitičari očekuju blago popuštanje inflatornih pritisaka.

Početkom sedmice tržište je raslo zahvaljujući nadi ulagača da će američka centralna banka usporiti tempo povećanja kamatnih stopa.

Nakon što je prošle sedmice Fed već četvrtu sjednicu zaredom povećao ključne kamate za agresivnih 0,75 procentnih bodova, analitičari su podijeljeni oko toga hoće li Fed u decembru kamate ponovno povećati 0,75 ili blažih 0,5 procentnih bodova.

Budu li podaci o inflaciji veći od očekivanja, za očekivati je dalje agresivno povećanje kamata i klizanje tržišta.

I na evropskim berzama cijene dionica su u srijedu pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,14 odsto na 7.296 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,16 odsto na 13.666 bodova, a pariski CAC 0,17 odsto na 6.430 bodova.

