Indeksi neznatno pali

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da će crnogorska ekonomija, prema procjeni Svjetske banke (SB), ove godine rasti 3,4 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je neznatno na 984,45 poena, a MONEX na 14.733,15 bodova.

Promet je iznosio 138,9 hiljada EUR i bio je 2,8 puta manji od prošlosedmičnog.

Iz SB su ocijenili da je neophodan osnažujući rast kako bi se postigla brža konvergencija sa Evropskom unijom.

Ekonomista SB za Crnu Goru, Milan Lakićević, kazao je da je u Crnoj Gori ekonomski učinak bio najjači u regionu.

„Nakon pandemije koja je izazvala istorijsku recesiju, vidjeli smo poboljšanje ekonomske aktivnosti koja je iznosila u prosjeku 8,5 odsto od 2021. do prošle godine. To je stopa realnog rasta“, rekao je Lakićević prilikom prezentacije redovnog ekonomskog izvještaja za Zapadni Balkan.

On je naveo da je najveća stopa ekonomskog rasta u Crnoj Gori u prošloj godini bila šest odsto, a da je rast vođen rastom privatne potrošnje, jačanjem turizma i potpomognut prilivom stranaca.

Ove sedmice su rasle akcije Lovćen osiguranja 33,3 odsto na osam EUR, Poslovno logističkog centra Morača 2,5 odsto na 4,1 EUR, Sveti Stefan hotela Budva 2,4 odsto na 4,2 EUR, kao i Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera neznatno na 4,01 EUR.

Jačale su i dionice Port of Adrie deset odsto na 19,8 centi, Luke Bar 6,1 odsto na 35 centi, Crnogorskog Telekoma 1,1 odsto na 1,83 EUR, kao i kotorskog Napretka 2,4 odsto na 5,12 centi.

Sedmicu je obilježila informacija da je ukupan državni dug, bez depozita, na kraju decembra prošle godine je iznosio 4,06 milijardi EUR, ili 59,23 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Podaci Ministarstva finansija pokazuju da je ukupan državni dug sa depozitima, na kraju decembra iznosio 3,9 milijardi EUR, ili 58,99 odsto BDP-a.

U kvartalnom izvještaju Ministarstva navodi se da je spoljni dug iznosio 3,52 milijarde EUR, odnosno 51,37 odsto BDP-a, a unutrašnji 542,62 miliona EUR, odnosno 7,92 odsto BDP-a.

Depoziti su na kraju decembra iznosili 152,41 milion EUR, uključujući 38,45 hiljada unci zlata, čija je vrijednost na kraju decembra 72,37 miliona EUR, ili 2,23 odsto BDP-a.

Dionice Plantaža su oslabile 9,8 odsto na 15,6 centi, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 2,9 odsto na 1,36 EUR, Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera blago na 7,2 EUR, kao i Jugopetrola na 12,21 EUR.

Akcija Elektroprivrede (EPCG) je oslabila 5,3 odsto na 5,21 EUR. Ta elektroenergetska kompanija je u prošloj godini ostvarila poslovni rezultat, prije oporezivanja, u iznosu od 65,87 miliona EUR.

“Neto rezultat EPCG za prošlu godinu, nakon oporezivanja, iznosi 52,41 milion EUR”, navodi se u saopštenju kompanije.

Iz EPCG su objasnili da je u toku proces revizije finansijskih iskaza kompanije i da tokom narednih nekoliko sedmica očekuju nacrt misljenja, o čemu će blagovremeno obavijestiti javnost.

Predsjednik Odbora Udruženja bankarstva Privredne komore (PKCG), Miloš Miketić, kazao je ove sedmice da kamatne stope u Crnoj Gori u ovom trenutku nijesu toliko visoke koliko je tržište izloženo riziku.

On je dodao da najava njihovog snižavanja za građane definitivno znači boljitak.

„Ako uzmete presjek stanja na današnji dan – kolika je kamatna stopa, a kolika cijena izvora, to može da izgleda da banke imaju, uslovno rečeno, neke malo jače marže u ovom trenutku“, rekao je Miketić u intervjuu agenciji Mina-business.

On je dodao da je bankarstvo malo kompleksnija stvar, kao i da je bankarima teško da objasne zašto nešto toliko košta.

„Nije to da smo mi, na primjer, kupili čašu, prodali je, dobili novac i sad imamo čistu zaradu. Ne. Mi smo kupili čašu, pa smo je dali, a zaradu i prihod od nje ćemo imati u narednih sedam godina. Dakle, novac smo dali, a mi ga očekujemo. U suštini, mi radimo na bazi nekih budućih očekivanja“, objasnio je Miketić.

Ukupan promet na Montenegroberzi u prvom kvartalu je iznosio 892,41 hiljadu EUR i bio je oko 72 odsto niži u odnosu na isti prošlogodišnji period.

„Prosječan dnevni promet u prvom ovogodišnjem kvartalu iznosio je 15,13 hiljada EUR”, navodi se u kvartalnom Biltenu Montenegroberze.

U prvom kvartalu je trgovano 59 dana, a zaključeno je 348 transakcija.

Ukupan promet u prvom kvartalu na prime tržištu iznosio je 213,59 hiljada EUR, a sklopljeno je 78 transakcija.

