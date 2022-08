Indeksi neznatno ojačali u mirnoj trgovini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Blagi rast indeksa i promet od oko 250 hiljada EUR obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vladi premijera Ditana Abazovića izglasano nepovjerenje.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 neznatno je ojačao na 821,14 poena, a MONEX blago na 11.273,36 bodova.

Promet, realizovan kroz 19 transakcija, iznosio je 248,4 hiljade EUR i bio je 2,2 puta veći od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu imale su akcije Jugopetrola, koje su na sedmičnom nivou neznatno ojačale na 11 EUR.

Poslanici crnogorskog parlamenta izglasali su u petak nepovjerenje Abazovićevoj Vladi.

Za nepovjerenje Vladi glasalo je 50 poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Demokratske Crne Gore, Liberalne partije, Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata, Demokratske unije Albanaca, Bošnjačke stranke, Prave i Ujedinjene Crne Gore.

Protiv nepovjerenja glasala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Glasanju nijesu prisustvovali poslanici Demokratskog fronta (DF), Pokreta za promjene (PZP), koalicije Crno na bijelo, Socijalističke narodne partije (SNP) i poslanik Demosa Miodrga Lekić.

Abazović je dan uoči glasanja o nepovjerenju u video izjavi kazao da su dobri rezultati u domenu poreske i carinske naplate, dolazak oko 50 investitora koji planiraju da zaposle više hiljada građana i odlična turistička sezona obilježili, između ostalog, prvih 100 dana rada Vlade.

On je kazao da je kroz njegov kabinet za taj period prošlo nešto manje od 750 ljudi, od čega 50-ak investitora koji planiraju ukupno da zaposle više hiljada crnogorskih građana.

Abazović je naveo da su za period od 100 dana razgovarali sa velikim kompanijama koje su zainteresovane za ulaganja, naročito nakon usvajanja Zakona o digitalnim nomadima.

On je podsjetio i na otvaranje prve dionice auto-puta, bulevara Podgorica-Danilovgrad i vodenog terminala u Tivtu, kao i na polaganje kamena temeljca za žičaru Kotor-Lovćen.

Ove sedmice najviše je porasla akcija Hotelsko turističkog preduzeća (HTP) Vektra Boka 73,9 odsto na četiri centa.

Poskupila je i dionica kompanije Poliex Berane 19,4 odsto na 12,3 centa i Luke Kotor 16,7 odsto na sedam EUR.

Gubio je Montecargo četiri odsto na 19 centi i Zetatrans 0,6 odsto na 95 centi.

Cijenu akcije nijesu mijenjali Crnogorski Telekom 1,34 EUR, Marina Bar 2,05 EUR, Crnogorski elektroprenosni sistem 90 centi i Napredak Kotor 2,55 centi.

Abazović je početkom sedmice kazao da je Vlada dala “zeleno svjetlo” Elektroprivredi (EPCG) da uđe u pregovore u vezi kupovine Željezare Nikšić.

U Vladi je održan sastanak predsjednika Odbora direktora EPCG, Milutina Đukanovića i predsjednika Opštine Nikšić, Marka Kovačevića sa Abazovićem o eventualnoj mogućnosti da elektroenergetska kompanija preuzme Željezaru.

Abazović je nakon sastanka kazao da mu je prioritet da zaštiti radnike, te da je manje važno da li će fabriku preuzeti Miodrag Daka Davidović ili EPCG.

“Iznešen je biznis plan koji je po meni realan. Cilj je da se nađe održivo rješenje. Vidim dobru volju kod EPCG i Opštine Nikšić da se pomogne”, rekao je Abazović.

Prema pisanju medija, predstavnici EPCG nijesu precizno objasnili koji je poslovni interes te kompanije da kupi nikšićku Željezaru i da li je spremna da svojim novcem finansira kupovinu fabrike i izmiruje obaveze prema radnicima ili očekuje pomoć države.

Radnici Željezare očekuju da se sudbina te fabrike riješi do 1. septembra.

EPCG, čijim akcijama ove sedmice nije trgovano, objavila je polugodišnji izvještaj o poslovanju, u kojem se navodi da je kompanija u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila neto dobit od 6,45 miliona EUR, što je 62 odsto, odnosno 10,64 miliona manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.

“I pored izostanka povoljnih hidroloških prilika, ostvaren je pozitivan poslovni rezultat na koji su preovlađujući uticaj imala kretanja nivoa berzanskih cijena električne energije”, navodi se u finansijskom izvještaju elektroenergetske kompanije koji je objavljen na sajtu Montenegroberze.

EPCG je, kako se dodaje, u periodu od januara do kraja juna ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 244,37 miliona EUR i ostale prihode od poslovanja od skoro 1,2 miliona EUR.

Kompanija je u prvih šest mjeseci ove godine imala ukupne troškove poslovanja, računajući i troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, u iznosu od 236,33 miliona EUR i bili su veći 56 odsto ili 84,48 miliona EUR u odnosu na uporedni period.

Takođe, iz EPCG su ove sedmice saopštili da su restrikcije i poskupljenje struje jedna su od opcija ukoliko se stanje u narednom periodu ne popravi.

Rukovodilac sektora za korporativne komunikacije u EPCG, Tomaš Damjanović, je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG kazao da ta kompanija ima obezbijeđene količine električne energije za avgust i septembar, ali da će za ostatak godine zavisiti od više faktora, prije svega hidrološke situacije.

On je dodao da je za električnu energiju za prvih sedam mjeseci utrošeno 117 miliona, dok je za isti period prošle godine izdvojeno 28 miliona.

EPCG je takođe ove sedmice obilježila 112 godina postojanja.

“Ovogodišnji rođendan naše kompanije zgodna je prilika da se podsjetimo rezultata ostvarenih u proteklom periodu, ali i da najavimo buduće aktivnosti, uz podsjećanje na razmjere globalne energetske krize, koje cijelom društvu nalažu oprez i racionalnu potrošnju”, navodi se u saopštenju kompanije.

Montenegroberza je ove sedmice donijela Odluku o odlaganju aukcije za prodaju paketa akcija metodom 1:1 barske kompanije Centrojadran, na osnovu zahtjeva Hipotekarne banke, dok se za to ne stvore zakonski uslovi.

Bila je planirana prodaja paketa od oko 77 hiljada akcija Centrojadrana u vlasništvu barske firme Fadis metodom 1:1, koja znači prodaju cjelokupnog broja akcija jednom kupcu, po početnoj cijeni od 4,07 EUR.

„Razlog za odlaganje aukcije je činjenica da je izvršni dužnik, čije su akcije predmet prodaje, pokrenuo pred Privrednim sudom zahtjev za izuzeće javnog izvršitelja Veselina Šćepanovića iz Bara“, navodi se u obavještenju Montenegroberze.

Aukcija za prodaju paketa akcija metodom 1:1 emitenta Centrojadran Bar, koja je bila zakazana za ponedjeljak, stoga neće biti održana, već se odlaže dok se za to ne stvore zakonski uslovi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS