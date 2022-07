Indeksi na svjetskim berzama pali

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi na Wall Streetu su pali i u četvrtak, četvrti dan zaredom, jer se ulagači plaše agresivnog povećanja kamata Feda i jer su dvije velike banke objavile slabije nego što se očekivalo poslovne rezultate.

Dow Jones je oslabio 0,46 odsto na 30.630 bodova, a S&P 500 0,3 odsto na 3.790 bodova. Nasdaq indeks ojačao je 0,03 odsto na 11.251 bod, prenosi Hrportfolio.

Indeksi su tokom trgovanja bili u dubljem minusu, jer su ulagači i dalje pod dojmom podatka da je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u junu dostigla 9,1 odsto, novi najviši nivo u više od 40 godina.

Zbog toga se očekuje da će američka centralna banka i u julu, drugi mjesec zaredom, povećati ključne kamatne stope za agresivnih 0,75 procentnih bodova.

Neki čak špekulišu da će Fed podići kamate za cijeli procentni bod.

Zbog toga se rast ekonomije usporava, a pitanje je samo hoće li Fed uspjeti “mekano” da prizemlji ekonomiju ili ga gurnuti u recesiju.

„Biće recesija, ali blaga. Ključna je komponenta i dalje snažno tržište rada. S obzirom na visoku zaposlenost, recesija nije tako bliska prijetnja”, kazao je Oliver Pursche, potpredsjednik u kompaniji Wealthspire Advisors.

Ulagače su razočarali i slabiji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati dvije velike banke, JPMorgan Chasea i Morgan Stanleya. Obje su objavile o padu dobiti i upozorile na usporavanje rasta ekonomije.

Zbog toga je cijena dionice JPMorgan Chasea pala 3,5, a Morgan Stanleya 0,4 odsto, pa je S&P indeks bankarskog sektora izgubio 2,4 odsto.

Ipak, rast cijena dionica u tehnološkom sektoru ublažio je pred kraj trgovanja gubitke S&P 500 indeksa, dok je Nasdaq čak provirio u pozitivno područje.

I idućih dana u fokusu ulagača biće kvartalni poslovni rezultati kompanija. Početak sezone objave rezultata nije impresionirao, stoga su smanjenje procjene.

Analitičari sada procjenjuju da su kompanije iz sastava S&P 500 indeksa u drugom tromjesečju ostvarile rast zarada od 5,1 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok su još polovinom sedmice očekivali rast od 5,7 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,63 odsto na 7.039 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,86 odsto na 12.519 bodova, a pariski CAC 1,41 odsto, na 5.915 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS