Indeksi na rekordnim nivoima

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak Dow Jones i S&P 500 indeks dostigli najviše nivoe u istoriji, jer su snažno porasle cijene tehnoloških dionica, nakon boljih nego što se očekivalo poslovnih rezultata Nvidie.

Dow Jones je ojačao 1,18 odsto na 39.069 bodova, dok je S&P 500 skočio 2,11 odsto na 5.087 bodova, a Nasdaq indeks 2,96 odsto na 16.041 bod, prenosi Hrportfolio.

Nove rekordne nivoe Dow Jones i S&P 500 indeksa zahvaljuju se snažnom rastu cijena dionica u gotovo svim sektorima, a najviše u tehnološkom, u prosjeku 4,4 odsto.

Euforija na tržištu uslijedila je nakon što je Nvidia objavila podatke o većim nego što se očekivalo prihodima i zaradi u posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju i procijenila da će njeni prihodi snažno porasti i u tekućem kvartalu.

Zahvaljujući tome, cijena dionice Nvidie skočila je više od 16 odsto, pa je tržišna vrijednost te kompanije porasla za 277 milijardi USD. To je najveći dnevni skok tržišne vrijednosti jedne kompanije u istoriji Wall Streeta.

Zbog rezultata Nvidie, koji pokazuju da je potražnja za čipovima za vještačku inteligenciju izuzetno snažna, porasle su i cijene dionica niza drugih proizvođača čipova. Indeks sektora proizvođača čipova skočio je tako pet odsto i dostigao rekordne nivoe.

Dobro raspoloženje na tržištu podstaklo je rast cijena dionica i u većini ostalih sektora. Od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, cijene su pale samo u komunalnom.

Zavaljujući tome, S&P 500 i Nasdaq indeks zabilježili su najveći dnevni skok za godinu.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,29 odsto na 7.684 boda, dok je frankfurtski DAX skočio 1,47 odsto na 17.370 bodova, a pariski CAC 1,27 odsto na 7.911 bodova.

