Indeksi blago porasli

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Blagi rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio izvršnu direktoricu Investiciono-razvojnog fonda (IRF), Irenu Radović, za guvernerku Centralne banke (CBCG).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 porastao je 1,2 odsto na 1.066,45 poena, a MONEX neznatno na 15.581,62 boda.

Promet je, u sedmici koja je zbog obilježavanje Njegoševog dana imala dva radna dana manje, iznosio 135,97 hiljada EUR i bio je 38 odsto veći od prošlosedmičnog.

Pale su akcije Crnogorskog Telekoma 3,9 odsto na 1,73 EUR i Crnogorskog elektroprenosnog sistema blago na 1,28 EUR.

Trgovano je i akcijama Elektroprivrede (EPCG) i Marine Bar, koje na kraju radne sedmice koštale 5,5 EUR, odnosno tri EUR. Dionice Hipotekarne banke u petak su koštale 5,99 EUR, a Industriaimport-Industiaimpexa 12,8 EUR.

Milatović je u četvrtak saopštio da je uvjeren je da će njegov predlog da Radović bude guvernerka CBCG dobiti potrebnu većinu u Skupštini, kao i da će se u narednih par dana naći na plenumu.

“Nadam se da ćemo u narednih par dana imati ovaj predlog na skupštinskom plenumu. Uvjeren sam da će on dobiti potrebnu većinu i da ćemo do kraja godine, ako ne i prije, imati Radović za prvu guvernerku CBCG”, rekao je Milatović na konferenciji za novinare.

On je dodao da se u predlaganju Radović vodio jedino profesionalnim i stručnim referencama.

Sedmicu je obilježila i informacija da će izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin, podnijeti ostavku na tu poziciju i preuzeti funkciju poslanika u Skupštini.

“EPCG je na današnji dan najmoćnija od svog nastanka i svom nasljedniku ostavljam unaprijeđenu, visoko profitabilnu, organizovanu, investiciono osnaženu, najmoćnu kompaniju u državi u svakom pogledu. Ponosan sam na rezultate i tim ljudi sa kojima sam sarađivao. Iako mi mandat ističe 25. marta 2025. godine, opredjelio sam se dobrovoljno da svoj politički angažman nastavim obavljanjem političke funkcije u Skupštini Crne Gore”, napisao je Rovčanin na svom profilu na Facebooku.

On je naveo da želi da svoju karijeru dopuni parlamentarnim radom.

Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, ove sedmice je saopštio da prodaja EPCG ne dolazi u obzir, kao i da se ne razmišlja o poskupljenju struje.

On je poručio da nikakva prodaja EPCG ne dolazi u obzir, niti da se na sjednici Vlade o tome raspravljalo.

Na pitanje da prokomentariše njegove ranije izjave o EPCG, Mujović je odgovorio da je to bio njegov lični i profesorski stav, na bazi iskustva koje ima baveći se elektro-energetskim sistemom.

“Niti se rapravljalo, niti je ičija ideja bila da se EPCG proda, cijela ili dio akcija, ili bilo šta tog tipa. EPCG je naše porodično blago. Želim da imamo jasnu strategiju. Ako dio akcija pripadne nekoj renomiranoj stranoj kompaniji i ako takva jedna kompanija nađe interes da uloži kapital u EPCG, ona će voditi računa kako se sa tim novcem ophodimo, pa neće dozvoliti ministru ili Vladi da radi neke nedopustive stvari, kao što se desilo sa kupovinom Željezare. U tom pravcu je bila moja izjava. Nikakva prodaja EPCG ne dolazi u obzir”, poručio je Mujović.

On je, na pitanje da li će poskupiti struja, odgovorio da nema strategije o poskupljenju električne energije i da se ne razmišlja o tome.

“Da li će biti poskupljenja, to sad decidno ne mogu tvrditi”, rekao je Mujović i dodao da će prvi biti za to da se građani maksimalno zaštite, naročito ranjive kategorije.

Vlada je u četvrtak donijela odluku o Energetskom bilansu Crne Gore za narednu godinu, kojim je planirano da se više od polovine električne energije proizvede iz hidroelektrana.

Dokument obuhvata bilanse električne energije, uglja, nafte, naftnih derivata i biogoriva, Godišnju analizu učešća energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije, kao i mjere za njegovu realizaciju.

Iz Vlade je saopšteno da je u narednoj godini planirana ukupna proizvodnja električne energije od 3,6 hiljada gigavat sati (GWh).

„Dok je planirana bruto potrošnja 3.117 tako da će planirani suficit, razlika između proizvodnje i potrošnje, za narednu godinu biti 483 GWh“, saopšteno je iz Vlade.

U narednoj godini je planirano da se više od polovine električne energije, odnosno oko 51 odsto, proizvede iz hidroelektrana, 37 odsto iz termoelektrane, devet odsto iz vjetroelektrana i tri odsto iz solarnih elektrana.

Iz pljevaljskog Rudnika uglja krajem sedmice su saopštili da je Inspekcija rada utvrdila da je izbor izvršnog direktora Mihaila Potpare sproveden u skladu sa zakonom.

“Nakon medijskih napisa koji su imali za cilj da ospore izbor izvršnog direktora Rudnika uglja i inicijative koja je po tom pitanju upućena Upravi za inspekcijske poslove, inspektorka rada je sprovela inspekcijski nadzor u kompaniji i konstatovala da je izbor sproveden u skladu sa zakonom”, kazali su iz Rudnika.

Iz sindikata Port of Adrie (PoA) krajem sedmice su saopštili da je generalni štrajk u preduzeću odložen za 4. decembar, do kada je menadžmentu ostavljen rok da poveća zarade zaposlenih.

Oni su objasnili da dvije trećine zaposlenih u PoA neće u srijedu stupiti u generalni štrajk, kako su najavili u oktobru kada je organizovan štrajk upozorenja.

Generalni direktor Global portsa, koji je većinski vlasnik preduzeća Port of Adria, Mehmet Kutman, obećao je u četvrtak čelnicima sindikata da će radnicima u tom preduzeću od 1. decembra plate biti povećane 8,2 odsto, što su primanja na nivou prije pandemije koronavirusa.

Čelnici sindikata su podsjetili da su dvije godine tražili od menadžmenta PoA da vrati plate na nivo od aprila 2020. godine. Oni su objasnili da je generalni štrajk odložen za 4. decembar do kada je dat rok čelnicima da povećaju plate, nakon vraćanja na nivo zarada iz aprila 2020. godine.

