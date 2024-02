Indeksi blago pali uoči izvještaja o inflaciji

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi blago pali, jer ulagači nijesu bili skloni rizičnijim investicijama uoči objave novog izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji bi mogao uticati na smjer tržišta.

Dow Jones je oslabio 0,06 odsto na 38.949 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,17 odsto na 5.069 bodova, a Nasdaq indeks 0,55 odsto na 15.947 bodova, prenosi Hrportfolio.

Nakon što su prošle sedmice cijene dionica snažno porasle, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja vještačke inteligencije, posljednjih dana na tržištu vlada oprez, pri čemu su Dow Jones i S&P 500 skliznuli s rekordnih nivoa.

Kako je vrhunac sezone objave poslovnih rezultata kompanija prošao, tako su se u fokus ulagača vratili makroekonomski podaci i špekulacije o tome kada će američka centralna banka početi da smanjuje kamatne stope.

Nedavni podaci o potrošačkim cijenama pokazali su da je inflacija u SAD-u u januaru neočekivano porasla. Ostali podaci pokazuju da ekonomija i dalje znatno raste i da je tržište rada čvrsto. Stoga čelnici Feda poručuju da nema potrebe da se žuri sa smanjenjem kamata.

Zbog svega toga sasvim su splasnule nade ulagača da bi Fed mogao smanjiti kamate u martu. Sve je manje šansi i za rez u maju, pa sada na tržištu prevladava mišljenje da će Fed početi da smanjuje kamate na sjednici u junu.

Stoga ulagači s opreznom čekaju izvještaj o indeksu cijena za ličnu potrošnju, koji Fed pažljivo prati, a biće objavljen danas. Analitičari očekuju rast tih cijena u januaru od 0,3 odsto na mjesečnom nivou.

Ukoliko se pokaže da inflacija ne popušta kako se procjenjuje, tržište bi se moglo naći pod pritiskom, s obzirom da su cijene dionica posljednjih mjeseci rasle gotovo neprestano.

Na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,76 odsto na 7.624 boda, ali je frankfurtski DAX ojačao 0,25 odsto na 17.601 bod, a pariski CAC 0,08 odsto na 7.954 boda.

