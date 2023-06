Indeksi blago pali

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica pale jer ulagači nijesu skloni riziku uoči izvještaja predsjednika američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), Jeromea Powella u Kongresu o ekonomskoj situaciji.

Dow Jones oslabio je 0,72 odsto, na 34.053 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,47 odsto, na 4.388 bodova, a Nasdaq indeks 0,16 odsto, na 13.667 bodova, prenosi Hina.

Nakon što su polovinom prošle sedmice S&P 500 i Nasdaq indeks dostigli najviše nivoe u 14 mjeseci, odnosno od prije početka ciklusa povećanja kamata američke centralne banke, ulagači su posljednjih dana oprezniji.

Rast ekonomija usporava, što će pritisnuti zarade kompanija, dok Fed signalizira dalje povećanje kamata u ovoj godini jer se inflacija još kreće znatno iznad njegovih ciljanih nivoa.

Zbog toga ulagači ne žele riskirati uoči izvještaja predsjednika Feda Jeromea Powella naredna dva dana u Kongresu.

Cijene dionica na Wall Streetu posljednjih sedmica znatno rastu, pa je S&P 500 indeks trenutno u odnosu na početak godine u plusu više od 14 odsto.

„Tržište pokušava testirati mogu li se posljednji dobici održati. Tržište se kreće u ciklusima, a posljednji uspon iznenadio je mnoge ulagače”, kazao je portfelj menadžer u firmi Dakota Wealth, Robert Pavlik.

Od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, u deset su u utorak cijene dionica pale. Najviše je, u prosjeku 2,3 odsto, potonuo naftni sektor, što je posljedica pada cijena ‘crnog zlata’ zbog naznaka slabljenja potražnje u Kini, najvećem svjetskom uvozniku nafte.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,25 odsto, na 7.569 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,55 odsto, na 16.111 poena, a pariski CAC 0,27 odsto, na 7.294 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS