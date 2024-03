Indeks S&P 500 pao

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeks S&P 500 skliznuo je u ponedjeljak kako se smirio porast koji je glavne prosjeke doveo do rekordno visokih vrijednosti.

Ulagači su takođe očekivali nove podatke o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Široki S&P 500 izgubio je 0,11 odsto, dok je tehnološki bogat Nasdaq Composite skliznuo 0,41 odsto. Dow Jones je ojačao 46,97 bodova, odnosno 0,12 odsto, prenosi SEEbiz.

Dionice Super Micro Computera pale su više od pet odsto, dok je proizvođač čipova Nvidia pao dva odsto. Ulagači se pitaju imaju li dionice povezane s vještačkom inteligencijom više prostora za trčanje nakon čudovišnih uspona.

Meta se takođe mučila i oslabila 4,4 odsto. Van tehnološkog sektora, dionice farmaceutske kompanije Eli Lilly pale su više od tri odsto.

Ti gubici dolaze dok se trgovci pripremaju za indeks potrošačkih cijena za februar u utorak. Ekonomisti koje je anketirao Dow Jones predviđaju da će CPI porasti 0,4 odsto između januara i februara i 3,1 odsto na godišnjem nivou.

Isključujući nestabilne cijene hrane i energije, očekuje se da će takozvana osnovna korpa porasti 0,3 odsto na mjesečnom i 3,7 odsto na godišnjem nivou.

To dolazi prije indeksa usmjerenog na proizvođače koji je zakazan za kasnije tokom sedmice. Ova su dva izdanja među posljednjim velikim ekonomskim izvještajima koji se očekuju prije nego što se čelnici Federalnih rezervi okupe na sastanak o politici u martu.

“Na kraju dana, tržišta su vjerovatno još previše optimistična u pogledu sposobnosti Fed-a da značajno smanji stope ove godine”, rekla je glavna američka ekonomistica u FS Investments, Lara Rhame.

Ona smatra da će podaci o inflaciji za februar biti još jedan podsjetnik da Fed mora biti oprezan.

Akcija u ponedjeljak slijedi nakon gubitničke sedmice za glavne prosjeke, povlačeći S&P 500 i Nasdaq s najviših nivoa svih vremena. Naime, Dow s 30 dionica zabilježio je najlošije sedmično izvođenje od oktobra.

