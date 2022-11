Implementacija savremenih tehnologija jedan od ciljeva Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Implementacija savremenih tehnologija u cilju uspostavljanja održivog i inkluzivnog razvoja jedan je od ciljeva Vlade, rekao je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI), danas je održan sastanak Ibrahimovića sa predstavnicima kompanija iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u okviru zvanične trgovinske misije u Crnoj Gori.

Sastanak je otvorila ambasadorka SAD-a Džudi Rajzing Rajnke, a prisustvovali su predstavnici 24 kompanije iz oblasti savremenih tehnologija i energetike iz SAD-a.

Iz MKI su kazali da je fokus trgovinske misije stavljen na strateški važne sektore u Crnoj Gori, gdje su oblasti savremenih tehnologija i energetike propoznati kao ključno područje za potencijalne investicije.

“Ibrahimović se na početku sastanka osvrnuo na značaj implementacije savremenih tehnologija u cilju uspostavljanja održivog i inkluzivnog razvoja, što je jedan od ciljeva Vlade”, rekli su iz MKI.

Ibrahimović je naveo da država mora da pronalazi efikasne načine povezivanja državne uprave, privrede, akademske zajednice i civilnog sektora u cilju unapređenja javnih politika u toj oblasti i ostvarivanja boljih rezultata na polju komercijalizacije naučnog istraživanja.

“Inovacije su jedan od najvažnijih prioriteta razvoja evropskih zemalja, što je i jasno prepoznato kroz Strategiju pametnog i održivog razvoja, strategijom razvoja saobraćaja Crne Gore”, dodao je on.

Prema riječima Ibrahimovića, orijentacija ka tehnološkom razvoju i primjeni savremenih informacionih rješenja, koji su osnova zelene tranzicije podrazumijeva promjenu u više sfera: obrazovanju, politici zapošljavanja, organizaciji života pojedinca i poslovnih sistema, te menadžmentu poslovnih procesa.

„Kao četiri prioritetne oblasti za razvoj Crne Gore prepoznati su: održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti ishrane, energija i održiva životna sredina, održivi i zdravstveni turizam i IT tehnologije”, naveo je Ibrahimović.

Iz MKI su naveli da je poseban fokus na sastanku sa američkim privrednicima stavljen na projekte iz oblasti saobraćaja i energetike u Crnoj Gori i regionu Zapadnog Balkana.

S tim u vezi, Ibrahimović je istakao da se Crna Gora jasno opredjeljuje za implementaciju najsavremenijih tehnoloških rješenja u polju projektovanja i izgradnje saobraćajnih i energetskih projekata.

Ibrahimović osvrnuo se na ključne infrastrukturne projekte u saobraćaju i energetici.

On je, kako se navodi, naglasio da najveće investicione izazove, ali i prilike u Crnoj Gori predstavljaju razvoj inteligentnih transportnih sistema, razvoju softverskih rješenja u vezi sa predstojećim razvojem intermodalnosti, te implementacija pametnih tehnologija u oblasti efikasnog korištenja energije.

