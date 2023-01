Ibrahimović: Čađenović za pola januara oštetio CEDIS za 1,2 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija upozorilo je direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), Vladmira Čađenovića, na štetne posljedice po tu kompaniju zbog odluke da povuče zahtjev za određivanje regulisane cijene struje, piše Pobjeda.

“Samo za 15 dana januara izvršni direktor CEDIS-a, Vladimir Čađenović, oštetio je kompaniju za 1,2 miliona EUR. Ako nastavi sa tim trendom, direktna šteta do kraja godine biće 21,4 miliona EUR, što otvara pitanje preispitivanja odgovornosti”, upozorio je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

On je u dopisu proslijeđenom Čađenoviću, premijerovom kabinetu, zaštitniku imovinsko-pravnih interesa države i Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), u koji je Pobjeda imala uvid, naveo da Čađenović mora pod hitno da podnese novi zahtjev za određivanje regulisane cijene struje za gubitke na mreži.

CEDIS je, po Zakonu o energetici, dužan da kupi električnu energiju za funkcionisanje domaćinstava i privrede, ali i za pokrivanje gubitaka na mreži.

Struju za domaćinstva i privredu prošle godine je nabavljao preko Berze električne energije (BELEN), pri čemu im je Elektroprivreda (EPCG) naplaćivala 116,22 EUR za megavatsat (MWh). Za razliku od kilovata za domaćinstva i privredu, čija cijena nije regulisana, cijenu za pokrivanje gubitaka na mreži određuje regulator, u ovom slučaju REGAGEN.

Čađenović je krajem avgusta REGAGEN-u dostavio zahtjev da MWh za pokrivanje gubitaka ove godine bude 119,36 EUR. Međutim, krajem novembra on je povukao taj zahtjev.

Odbor REGAGEN-a je na sjednici od 29. i 30. novembra ocijenio da se povlačenje zahtjeva CEDIS-a za određivanje regulatornog prihoda od 119,36 EUR za MWh smatra kao da kompanija nije ni podnijela zahtjev.

Time su se stekli uslovi za primjenu člana 61, stav 1 zakona i člana 3, stav 1 Pravila za korekciju cijena. Tim aktima je propisano da se privremene cijene utvrđuju na nivou važećih, koje je utvrdio REGAGEN. To onda znači da CEDIS i ove godine ima regulatorni prihod od 52,9 EUR za MWH, kao i prošle.

“Veoma važna činjenica, koju ovim putem posebno ističemo je ta da ste ostali pri Vašem zahtjevu, cijena električne energije koja bi Vam bila pravdana za pokrivanje gubitaka bi iznosila 119,36 EUR za MWh”, navodi se u Ibrahimovićevom dopisu.

On je objasnio da je, na osnovu rezultata aukcije za gubitaka u distributivnom sistemu za ovu godinu, koja je održana 30. decembra posredstvom BELEN-a, CEDIS kupio 18,42 hiljade MWh struje od EPCG po cijeni od 215,92 EUR za MWh.

“Dodatno se moramo zapitati na osnovu čega je EPCG ponudila cijenu od 215,92 EUR za MWh u trenutku kad je prosječna cijena na Mađarskoj berzi električne energije (HUPX) iznosila 130,3 EUR za MWh. Odnosno, prema dostupnim podacima, cijena se ove godine na HUPX-u kretala od 17,75 do najviše 184,18 EUR za MWh”, naveli su iz Ministarstva.

Oni su upozorili da se svakim danom prolongiranja primjene privremene cijene za pokrivanje gubitaka od 52,9 EUR, izaziva veća šteta za CEDIS.

“Podnošenje novog zahtjeva REGAGEN-u Vas neće osloboditi odgovornosti, ali je važno da Vam skrenemo pažnju da će, čim to prije uradite, šteta za Vaše društvo biti manje”, naveli su iz Ministarstva.

Komentarišući zahtjev CEDIS-a Vladi da donese odluku o uvođenju mjera obavezne isporuke struje za pokrivanje gubitaka na mreži po posebno utvrđenoj cijeni, jer će u suprotnom biti ugrožen kompletan sistem, iz Ministarstva su odgovorili da je Čađenović svjestan da je preuzeo odgovornost upravljanja preduzećem koje obavlja djelatnost od javnog interesa i da narušavanjem rada CEDIS-a i ugrožavanjem ostalih energetskih subjekata preuzima ličnu i profesionalnu odgovornost za eventualne posljedice.

Oni su ga podsjetili na član 270 Krivičnog zakonika, koji predviđa kaznu od tri mjeseca do pet godina zatvora za one koji zloupotrijebe monopolistički položaj firme, izazovu poremećaj na tržištu i nanesu štetu drugim firmama, potrošačima ili korisnicima.

