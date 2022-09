I Tivat i Bijelo Polje pokriveni One 5G mrežom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One je puštanjem u komercijalnu upotrebu 5G mreže za sve korisnike koji žive ili su u posjeti Tivtu i Bijelom Polju nastavila da, nakon Podgorice, mrežom budućnosti pokriva i ostale gradove u Crnoj Gori.

„5G je dostupan svim One korisnicima u ova tri grada, bez obzira na to koji paket koriste, pod uslovom da imaju odgovarajući uređaj i nalaze se u području pokrivenim signalom“, saopšteno je iz kompanije.

Stvorena da kompanijama i korisnicima pruži brzu konekciju i veoma malo kašnjenje, 5G može omogućiti i mnoštvo novih rješenja, mogućnosti i korisničkih iskustava – posebno u oblasti putovanja i ugostiteljstva.

Upravo o novoj eri u koju zalaze i telekomunikacije, ali i industrija hotelijerstva, razgovarali su izvršni direktor kompanije One Branko Mitrović i direktor za odnose sa Vladom u kompaniji Adriatic Marinas – Porto Montenegro, Predrag Leković.

Leković je istakao da su se tokom dugogodišnje saradnje uvjerili u to da je kompanija One pouzdan partner i neko sa kim Porto Montenegro dijeli viziju budućnosti.

„Vrhunski kvalitet i vizionarski pristup je ono što spaja naše dvije kompanije. Raduje nas što se Porto Montenegro, kao destinacija svjetskog ranga, od sada može pohvaliti i mogućnošću da svi rezidenti i gosti uživaju u najprestižnijim tehnologijama. 5G će nam omogućiti personalizovanije usluge i lični tretman koji klijenti zahtijevaju“ rekao je Leković.

U tom smislu, kako je naveo, 5G je veliki podsticaj za ugostiteljsku industriju, dajući novo značenje izrazu „tehnologija u službi ljudi“.

Leković je dodao da će benefite 5G mreže imati i kompanije koje svoja predstavništva imaju upravo u Porto Montenegru – u Arsenal Biznis Klubu, Ozana Biznis Klubu i Centru za inovacije.

„Svim našim biznis zakupcima, kojih imamo više od 50, od grafičkih dizajnera i frilansera, preko konsalting firmi ili predstavništva svjetskih biznis brendova, nova tehnologija donijeće benefit u bržem pružanju njihovih usluga i servisa“, dodao je Leković.

Mitrović je kazao da Nesvakidašnji život na obali, slogan Porto Montenegra, upravo korespondira sa pravcem u kome se One kreće, budući da će uvođenjem mreže nove generacije pružiti nesvakidašnja korisnička iskustva.

On je saopštio da mogućnosti koje donosi peta generacija mobilnih mreža omogućavaju brojne prednosti, posebno u industrijama u kojima je, poput Porto Montenegra i kompanije One, korisničko iskustvo sve.

„Crna Gora je turistička destinacija, i mi kao telekomunikaciona kompanija moramo voditi računa da svaki korisnik, ali i svaki turista koji posjeti našu zemlju, ima besprijekorno korisničko iskustvo. Upravo 5G ima potencijal da pokrene digitalnu transformaciju u hotelskoj industriji pružajući temeljnu platformu za povezivanje bežičnih uređaja, aplikacija i ljudi. Ono što je najvažnije, ima potencijal da transformiše iskustvo gostiju,” kazao je Mitrović.

One konstantno radi na razvoju mreže mobilne telefonije, kao i digitalnih servisa koji su u ponudi za korisnike i u narednom periodu planira veliki broj edukativnih aktivnosti posvećenih 5G mreži.

Kako razvoj 5G mreža u Crnoj Gori tek predstoji, a aukcija spektra za neophodne frekvencije i dalju komercijalizaciju zakazana je za kraj ove godine, važno je znati da je obezbjeđivanje podrške 5G usluge na mobilnim telefonima za naše tržište nešto što je za većinu proizvođača i dalje u toku.

Iz tih razloga, u ovom momentu korisnici Xiaomi 5G uređaja, kao i korisnici 5G uređaja proizvođača koji imaju otvorena podešavanja, mogu u 5G zonama uživati u svim prednostima novih internet brzina.

“Uskoro se očekuje da softversku podršku obezbijede i ostali proizvođači sa kojima uveliko radimo na pripremi potrebnih funkcionalnosti”, zaključili su iz kompanije One.

