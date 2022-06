I dalje nema podzakonskog akta kojim bi se snizile cijene osnovnih životnih namirnica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokrate Crne Gore pitale su ministra ekonomskog razvija i turizma, Goran Đurovića, kada će biti donijet podzakonski akt bez kojeg nema obaranja cijena osnovnih životnih namirnica.

Socijaldemokrate su se oglasile povodom informacije da Ministarstvo u srijedu pušta portal namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, podsjećajući na to da i dalje nema podzakonskog akta kojim bi se omogućilo smanjenje cijena osnovnih životnih namirnica.

“Super je to za portal, nego nam kažite đe vam je pobogu podzakonski akt koji će omogućiti obaranje cijena osnovnih životnih namirnica. Dvije godine vam je trebalo da usvojite zakon, a kad smo to kao posljednja država u Evropi uradili, zbog vaše nesposobnosti se ne primjenjuje”, poručili su iz SD-a.

