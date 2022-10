Herceg Novi ima realnu perspektivu za brži razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Herceg Novi ima realnu perspektivu za brži ekonomski razvoj, zapošljavanje i postizanje boljeg standarda, prije svega kroz realizaciju investicija u oblasti turizma, putne infrastrukture i energetike, ocijenila je predsjednica Skupštine, Danijela Đurović.

Ona je, u čestitki povodom 28. oktobra, Dana opštine Herceg Novi, kazala da će to dodatno učvrstiti stabilnost i osnažiti poziciju države u procesu regionalnih i evropskih integracija.

„Na lokalnoj samoupravi i državi je da mudrom, domaćinskom i promišljenom politikom kreiraju ambijent u kome će stanovnici ovog grada vidjeti prilike i mogućnosti za napredovanje upravo u svom zavičaju“, navela je Đurović.

Razvoj Herceg Novog mora se, kako je rekla, temeljiti na jednakim šansama za sve, a posebno na podršci mladim ljudima, kojima i opština i država moraju dati vjetar u leđa da ostvare sve svoje potencijale.

„Samo na taj način možemo stvoriti realne uslove za sveukupni napredak ovog jadranskog bisera“, ocijenila je Đurović.

Ona je čestitku uputila predsjedniku Opštine Stevanu Katiću, predsjedniku Skupštine opštine Ivanu Otoviću, odbornicima i svim građankama i građanima ovog grada.

„U ime Skupštine Crne Gore i u svoje lično ime najsrdačnije čestitam 28. oktobar, Dan opštine Herceg Novi. Grad pod Orjenom je oduvijek bio poznat kao mjesto u kome su se posebno cijenili kultura i umjetnost i u kome su živjeli i radili brojni pisci, slikari i ostali stvaraoci, kako iz Crne Gore, tako i iz drugih zemalja, koji su dali nemjerljiv doprinos kulturnoj baštini naše zemlje i pronosili dobar glas o njoj“, dodala je Đurović.

