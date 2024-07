Harper’s Bazaar objavio članak o Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prestižni magazin Harper’s Bazaar objavio je u julskom izdanju i na svom profilu na duštvenim mrežama, članak o Crnoj Gori pod naslovom Vrhunski luksuzni turistički vodič kroz Crnu Goru.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) su kazali da je reportažu napisala novinarka Marie-Claire Chappet, koja u podnaslovu govori o zadivljujućem krajoliku i prefinjenom glamuru, a zatim detaljno opisuje prednosti crnogorske obale i planinskog dijela, njihove blizine i mogućnosti koje nude.

“Zemlja je zaista jedna avanturistička priča koju sami kreirate: zelene padine i planine prekrivene snijegom za gotovo alpsko iskustvo, istorijski gradovi sa kaldrmisanim ulicama i srednjovekovnim manastirima, utvrđenja i lavirintski prolazi sa mačkama u prozorskim oknima, neočekivani vinogradi u raskošnim dolinama i na ostrvima u sred mora brojne živopisne crkve. Crna Gora ima izražen luksuzan sjaj – glamurozne marine, prekrasne hotele u palati sa pet zvjezdica i elegantne, cool plažne barove“, navodi se u članku.

Chappet piše da je najluksuzniji dio svega to što je u pitanju još pomalo netaknuta destinacija za odmor.

„Autentičnost mjesta svemu daje dodatnu energiju”, poručila je Chappet.

Online izdanje čuvenog Harper’s Bazaar magazina dnevno posjeti više od 180 hiljada čitalaca koji vole modu, putovanja i luksuzni život, a svaki broj karakteriše nekoliko ekskluzivnih intervjua sa vodećim ženama u svetu filma, umjetnosti, mode i biznisa.

Putopisne reportaže su među najčitanijim na portalu, a tekst o Crnoj Gori donosi i primamljive fotografije iz Kotora, Perasta, Porto Montenegra i Bokokotorskog zaliva, kao i praktične savjete šta posjetiti, gdje jesti i kako nezaobilazno otići na izlete.

Osim prirodnih ljepota, bogate gastronomske ponude i prihvatljive cjenovne politike, Crnu Goru preporučuje i sve bolja direktna avio povezanost nekoliko gradova Velike Britanije sa oba aerodroma u Crnoj Gori.

Luksuzni odmor u Porto Montenegru, autorka opisuje kao užitak koji se ne smije propustiti, ali preporučuje i druge luksuzne rizorte poput One & Only Portonovi i hotela The Chedi na poluostrvu Luštica.

Ona reportažu zaključuje utiskom da je „pravi luksuz u tome koliko je prostranstvo prirode netaknuto“, a to je ono što Crnu Goru izdvaja i preporučuje.

