Haotična sedmica na deviznim tržištima

London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim valutnim tržištima kursevi vodećih globalnih valuta na kraju sedmice nijesu zabilježili veće promjene u odnosu na njen početak.

Moglo bi se zaključiti da je bilo vrlo mirno trgovanje, no zapravo je sedmica bila vrla haotična, pri čemu su i jen i euro dostigli najviše kursevi prema dolaru u ovoj godini, no potom su korigovani.

Dolarov indeks, koji mjeri izvedbu američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ove sedmice je oslabio neznatno na 103,15 bodova, prenosi Hrportfolio.

Pritom je kurs dolara prema euru blago poskupio na 1,0916 USD za euro, dok je prema japanskom jenu stagnirao na 146,62 jena (JPY).

Takve blage oscilacije ne ukazuju da je sedmica bila haotična, s obzirom na to da se u ponedjeljak, najviše zbog neočekivano slabih podataka o zaposlenosti u Sjedinjenih Američkih Država (SAD), zbio krah na globalnim dioničkim tržištima, a potražnja za sigurnom imovinom, kao što je na primjer jen, dovela do skoka te valute na najvišu ovogodišnju vrijednost prema dolaru.

Tako je kurs jena u ponedjeljak dostigao najviši kurs od 2. januara ove godine od 141,68 JPY za dolar. I kurs eura početkom sedmice dostigao je prvi put u ovoj godini vrijednost od 1,1009 USD.

No, s oporavkom tržišta dionica narednih dana, kao i podacima objavljenim u četvrtak, koji su pokazali da je broj Amerikanaca koji su zatražili naknadu radi nezaposlenosti prošle sedmice pao više od očekivanog, smirili su se i strahovi investitora od toga da se američko tržište rada raspada, a SAD-u prijeti recesija.

Smirivanje njihovih strahova dovelo je i do smanjivanja očekivanja da će Federalne rezerve (Fed) u septembru sniziti kamatne stope za pola procentnog poena.

Sada tržište procjenjuje da su šanse za to na 52 odsto, nasuprot 69 odsto u sedmici ranije, a rastu izgledi da će kamatne stope biti smanjene 0,25 procentnih poena.

Ujedno je centralna banka Japana najavila početkom sedmice kako neće više podizati kamatne stope sve dok traju velike volatilnosti na finansijskim tržištima.

Sve to dovelo je do kraja sedmice do oporavka kursa američke valute prema jenu i euru, pa na sedmičnom nivou gotovo da i nije bilježio promjene.

