Gubitak kompanija MNSE10 indeksa 43,53 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije koje ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10, njih deset, ostvarile su na kraju trećeg kvartala ove godine neto gubitak od 43,53 miliona EUR, pokazuju podaci Montenegroberze.

Neto dobit deset takozvanih blue chip kompanija, koje ulaze u sastav indeksa MNSE10, iznosila je u istom periodu prošle godine 27,14 miliona EUR.

U trećem kvartalu ove godine je, u odnosu na isti prošlogodišnji period, došlo do pada neto rezultata tih kompanija od oko 260,43 odsto.

Iz Montenegroberze su napomenuli da kompanija Plantaže nije bila uključena u analizu, jer berzi nije u zakonskom roku dostavila finansijske izvještaje za treći kvartal.

Najveće povećanje neto rezultata za treći kvartal zabilježili su Luka Bar, Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera i Jugopetrol.

Najveću apsolutnu neto dobit za devet mjeseci ostvarili su Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) od 16,83 miliona EUR, Jugopetrol 10,22 miliona i Hipotekarna banka 8,76 miliona EUR.

Najveći gubitak ostvarila je Elektroprivreda (EPCG) od 88,66 miliona EUR.

Montenegroberza je analizirala poslovne prihode, neto rezultat i zaradu po akciji deset kompanija koje čine indeks MNSE10.

Ukupni poslovni prihodi tih kompanija na kraju trećeg kvartala iznosili su 809,46 miliona EUR, što je oko 56,69 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveće povećanje poslovnih prihoda bilježe Luka Bar i Jugopetrol.

Pozitivna zarada po akciji zabilježena je kod sedam od deset kompanija, a najveća je kod Jugopetrola i Hipotekarne banke.

Negativnu zaradu po akciji ostvarili su EPCG i Port of Adria.

