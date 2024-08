Grupa NVO podržala stav USSCG o doprinosima i minimalnoj zaradi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupa nevladinih organizacija (NVO) podržala je stav Unije slobodnih sindikata (USSCG) da u okviru Nacrta fiskalne strategije ne treba smanjivati doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, a da treba uvesti jedinstvenu minimalnu zaradu uz saglasnost socijalnih partnera.

Među NVO koje su podržale stav USSCG su Juventas, Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG), Centar za ženska prava, Spektra, Stana, Kvir Montenegro, Udruženje Roditelji, SOS Podgorica, Sigurna ženska kuća i Centar za romske inicijative.

„Dijelimo stav USSCG da je potrebno značajnije revidirati predložene mjere Nacrta fiskalne strategije kako bi se osiguralo da fiskalna politika doprinese unapređenju ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih i obezbijedi održivost javnih finansija“, navodi se u saopštenju grupe NVO, prenosi PR Centar.

Oni su dodali da su saglasni sa stavom USSCG kojim se pozdravljaju ciljevi fiskalne politike Vlade u pogledu stabilnih i održivih javnih finansija, kao i unapređenja ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta.

Iz NVO su pozdravili značajnu spremnost Vlade da poveća minimalnu i prosječnu zaradu, što je ključan korak za očuvanje radne snage kao najdragocjenijeg resursa.

„Iako, kao i USSCG podržavamo generalni cilj povećanja zarada, saglasni smo sa stavom da predloženi model koji uključuje smanjenje doprinosa za obavezno penzijsko osiguranje i uvođenje dvije minimalne zarade nije prihvatljiv. Dijelimo stav da taj model može dovesti do značajnog povećanja deficita budžeta Fonda PIO i neostvarenja predviđenog efekta povećanja zarada“, naveli su iz grupe NVO.

Oni su podržali i stav da razdvajanje minimalnih zarada prema stepenu stručne spreme nije u skladu sa evropskim standardima i konvencijama Međunarodne organizacije rada.

„Posebno podržavamo predloge USSCG koji se odnose na utvrđivanje minimalne zarade u iznosu od 700 EUR, bez obzira na stepen stručne spreme, kroz izmjenu Zakona o radu uz saglasnost socijalnih partnera. Podržavamo zahtjev da se obavi nivelacija zarada na osnovu školskih sprema kroz izmjene Opšteg kolektivnog ugovora (OKU) i poveća obračunska vrijednost koeficijenta sa trenutnih 90 na 120 EUR bruto“, kazali su iz grupe NVO.

Oni su dodali da su saglasni sa zahtjevom da se zadrži postojeći sistem doprinosa za obavezno penzijsko osiguranje kako bi se obezbijedila stabilnost penzionog sistema i javnih finansija.

„Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i podzakonskim aktima definisano je da se ti doprinosi odnose na doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, te za osiguranje od nezaposlenosti, dok su se do reforme Evropa sad 1 odnosili i na doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje“, podsjetili su iz rgupe NVO.

Oni su ocijenili su da je nakon reforme Evropa sad 1 zdravstveni sistem ušao u proces tihe, brze i nekontrolisane privatizacije.

„Privatizacijom sistema socijalne i zdravstvene zaštite, ili smanjenjem kvaliteta javnih servisa u ovim oblastima, do kojih može doći, bez odgovarajućih zaštitnih mehanizama, gradi se sve veći jaz između bogatih i siromašnih, što će negativno uticati na sve građane, posebno na one koji su u riziku od socijalne isključenosti. Ovakav scenario će dovesti u pitanje potencijal Crne Gore da poštuje svoj Ustav“, smatraju u grupi NVO.

Oni su ocijenili da to dalje znači razgradnju dobrih temelja međusobne solidarnosti građana, što je osnov države blagostanja i socijalne kohezije.

„Izostala je analiza uticaja novih fiskalnih mjera na teže zapošljive grupe, na mlade, osobe sa invaliditetom, žene i druge osobe u riziku od socijalne isključenosti“, zaključuje se u saopštenju.

