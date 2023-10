Grbović: Kad vjeruješ i sanjaš onda možeš da razvijaš biznis

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za realizaciju neke ideje nije dovoljno samo da je neko želi, već mora i da je sanja, saopštio je direktor inovacione kompanije 3D soba, Miloš Grbović, u kojoj se od reciklirane plastike prave različiti predmeti.

“Tako možete sve – da razvijate biznis, da čistite Crnu Goru od plastike, edukujete djecu o značaju reciklaže, ali i obezbijedite podršku i edukaciju za sebe i svoje zaposlene koja će vam omogućiti da unapređujete svoje radne procese i penjete se ka uspjehu”, naveo je Grbović u prvom podkastu koji je Privredna komora (PKCG) kreirala kao dio kampanje Snaga je u svima nama.

Grbović je, kako je saopšteno iz PKCG, kazao da se mora 200 odsto vjerovati u priču u koju se ulazi.

“Omladini želim da kažem da nije dovoljno da imaš ideju, moraš da je sanjaš. Svako jutro da je u glavi, pored tebe”, poručio je Grbović.

Za svoju inovativnu kompaniju, u kojoj od reciklirane plastike prave različite predmete, kao što su klupe, stolovače i slično, u početku nije imao podršku oca, a kasnije, tokom godina rasta i razvoja firme, ni države ni lokalne samouprave.

Ali je 3D soba danas uspješna kompanija.

Od male radionice, Grbović je stigao do pogona u kojem pravi eko daske, uz 11 novih mašina i četiri nova zaposlena. Svoju proizvodnju povećao je sa deset na 300 eko dasaka dnevno, odnosno stigao je do tonu otpada koju dnevno može da reciklira.

Do kraja godine, 50 tona plastike izvući će se iz mora, jezera, sa planina i preradiće ih u nešto lijepo. Napraviće se od otpada eko klupe, stolovi, ploče, kante za otpatke, a projekat, kako je kazao Grbović, realizuju uz pomoć kompanije Hemosan.

“Naredne godine planiramo da sakupimo 120 do 150 tona plastičnog otpada”, rekao je Grbović.

On je istakao da on i njegovi najbliži saradnici trenutno “žive svoj san”.

A sve je počelo od tendera za koji se činilo da nema šansu da dobije, a nastavilo tokom korone kada su uz svoje 3D štampače pravili vizire za zdravstvene radnike.

Nedostatak sirovina u tom periodu bio je ključan za nastanak PETka – uređaja za reciklažu plastičnih flaša, koji je u Sloveniji dobio nagradu za izum, inovaciju i funkcionalnost.

“PETko ne može da radi u komercijalne svrhe, jer je dosta spor, ali smo došli na ideju da djecu u osnovnim i srednjim školama edukujemo o reciklaži. Želimo djeci od malena stvaramo svijest o ljepšoj i čistijoj prirodi“, kazao je Grbović.

On je podsjetio da projekat realizuju sa Fondacijom Čini dobro, kao i da kroz njega, korišćenjem PETka i 3D štampača, mladi uče i o robotici.

Grbović je saopštio i kako je nova ideja o daljem razvoju firme, nastala u dokolici.

„Sjedjeli smo i igrali se čepovima. I onda se rodila ideja da se kupi mašina za izradu daski od recikliranog materijala, pa onda da se od njih prave ekološke klupe“, dodao je Grbović.

Nije bio jednostavan ni bez razočarenja put do mašine, ali Grbović i njegove kolege nijesu odustali. Nabavili su mašinu, napravili i prve eko klupe za koje ističe da jedna spasi jedno drvo staro 50 i više godina, jer toliko treba da se napravi obična drvena klupa.

„U jednoj eko klupi koju napravimo je 50 kilograma plastičnog otpada koji je bio u prirodi”, kazao je Grbović.

Na pitanje da li je dobio podršku lokalnih ili državnih vlasti, Grbović je odgovorio da nije.

Iako su bili oduševljeni službenici sa kojima su razgovarali, nijesu ih razumjeli i nijesu znali u koju oblast da ih svrstaju – niti su klasična stolarska radnja, niti saklupljači otpada.

Tako su za potvrde, elaborate, ateste, morali sami da se snađu. Ipak, podršku su dobili od Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) koja ih je pomogla savjetima.

„GIZ mi je više pomogao nego da mi je dao novac. Moje kolege napreduju sa znanjem i iskustvom koje su dobili od kolega iz GIZ-a. Oduševljava me kako oni rade, svaki korak predvide. Oni nijesu vjerovali da niko nije došao iz države da me pita šta mi treba“, rekao je Grbović.

Ponudu njemačkog investitora da proizvodnju i radnike preseli u Njemačku, Grbović je odlučio da odbije i ostane u Crnoj Gori. Kaže da prvo želi da očisti svoju državu.

On je najavio da sa saradnicima, čija energija i entuzijazam pokreću i nose priču 3D sobe, rade na novom projektu kroz koji će početi reciklažu limenki.

“Hoću da radim ozbiljnu priču, ne želim da mi granica bude Crna Gora, želim da moj proizvod ide u Evropu“, zaključio je Grbović.

Cio podkast se može pogledati na YouTube kanalu PKCG https://www.youtube.com/watch?v=NDDsGwJSdqA.

Izvršni direktor 3D sobe bio je gost prvog od ukupno 12 podkasta PKCG, koji će se emitovati do kraja godine, svakog petka u 21 sat i 30 minuta na drugom program RTCG i Youtube kanalu PKCG.

U razgovorima se istražuju ključne teme vezane za biznis okruženje kroz prizmu mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća, direktno iz perspektive vlasnika tih kompanija.

Kroz kampanju Snaga je u svima nama, PKCG želi da podigne svijest o važnosti crnogorske biznis zajednice, kroz pružanje podrške postojećim preduzetnicima i motivišući buduće liderke i lidere da se odvaže na preduzetničke korake.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS