Grant šema će podržati razvoj inovativnih proizvoda i usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grant šema Podrška implementaciji Strategije pametne specijalizacije (S3) kroz projekte, u okviru koje je objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, podržaće razvoj inovativnih proizvoda, usluga i procesa, koji su rezultat saradnje sa istraživačkom zajednicom, ocijenjeno je u Podgorici.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma je saopšteno da je danas održana prva informativna sesija povodom objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru S3 grant šeme, na kojoj su zainteresovani imali priliku da se detaljnije upoznaju sa njegovim sadržajem, kao i uslovima i kriterijumima za apliciranje i dodjelu sredstava Evropske unije (EU).

Ukupan raspoloživi iznos sredstava je 900 hiljada EUR.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za evropske integracije i EU fondove u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Ivana Janković Mijanović, navela je da je u okviru IPA pretpristupnih fondova EU za jačanje konkurentnosti i inovacija crnogorske privrede, planiran set projekata koji imaju za cilj da dodatno osnaže i podstaknu dalji razvoj inovacija u Crnoj Gori, zasnovan na principima pametne specijalizacije.

„Cilj ove finansijske podrške je da naša privreda bude otpornija, inkluzivna, pametna, zasnovana na principima pametne specijalizacije, digitalne i cirkularne ekonomije, jer ćemo samo tako zajednički doprinijeti održivom ekonomskom razvoju ovog društva i najbolje iskoristiti ekonomski potencijal“, kazala je Janković Mijanović.

Ta grant šema, kako je saopšteno, podržaće razvoj inovativnih proizvoda, usluga i procesa, koji su rezultat saradnje sa istraživačkom zajednicom.

„Ova aktivnost će poboljšati mogućnosti inovacija u razvoju i ojačati njihovu ulogu u implementaciji S3. Pored toga, implementacija projekata predstavljaće podsticaj za dalji razvoj prioritetnih oblasti i daće početni impuls implementaciji S3“, navodi se u saopštenju.

Šefica Delegacije EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, je putem video poruke ukazala na izazove sa kojima se suočavaju mladi ljudi na tržištu rada i značaj prepoznavanja potencijala istraživanja i inovacija za otvaranje novih radnih mjesta i ostvarivanja ekonomskog rasta.

„Crna Gora sve više prepoznaje potrebu za stvaranjem međusobno povezanog sistema istraživanja i inovacija, ulaganjem u ljudski kapital, vještine i znanje, u kombinaciji sa razvojem infrastrukture za inovacije. Ova šema grantova podržava implementaciju S3, kroz direktnu finansijsku podršku EU mikro, malim i srednjim preduzećima i podsticanje saradnje između privatnog sektora i istraživačke zajednice“, kazala je Popa.

Ona je istakla značaj takvih grantova, koji pokazuju da je osnaživanje istraživača i preduzetnika, posebno žena i mladih, prioritet za EU u Crnoj Gori.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, Marijeta Barjaktarović Lanzardi, podsjetila je da je u periodu 2019-2021 za implementaciju S3 utrošeno blizu 38 miliona EUR, od čega 15,6 miliona iz nacionalnog budžeta, dok je iznos od 15,5 miliona obezbijeđen iz EU sredstava.

„Realizacija IPA grant šeme za podršku implementaciji S3 svjedoči da je Crna Gora na pravom putu i da je na najbolji način nagrađena od EU kroz veliku podršku iz IPA fondova, koja se u pravom trenutku nadovezuje na nacionalne instrumente podrške inovacijama“, kazala je Barjaktarović Lanzardi.

Grant šemu sprovodi Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u saradnji sa ministarstvima finansija i nauke i tehnološkog razvoja, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.

Sredstva su obezbijeđena od Unije u okviru Instrumenta pretpristupne podrške za sektor Konkurentnost i inovacije, uz kofinansiranje crnogorske Vlade.

Iz Ministarstva su podsjetili da je rok za podnošenje sažetaka projekata 30. januar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS