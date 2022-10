Građevinarstvo bilo pogođeno ekonomskom krizom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građevinarstvo, ali i druge grane privrednog poslovanja u prethodnom periodu bile su pogođene ekonomskom krizom, što je dovelo do smanjenog broja investicija, ali i procenta realizacije izgrađenih objekata, saopštila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

Ona je sa saradnicima posjetila laureate godišnjih nagrada ove poslovne asocijacije – kompanije Zetagradnja i Hemosan.

Drakić je, kako je saopšteno iz PKCG, tokom razgovora u kompaniji Zetagradnja čestitala izvršnom direktoru Blagoti Radoviću i njegovim saradnicima Nagradu Privredne komore za uspješno poslovanje u prošloj godini, ističući da ona ima dodatnu vrijednost, jer afirmiše uspjeh ostvaren u veoma izazovnim vremenima.

“Zetagradnja je u ovim izazovnim vremenima uspjela da ostvari dobre rezultate poslovanja, zadrži stabilan finansijski položaj, rentabilnost, likvidnost i produktivnost”, rekla je Drakić.

Zetagradnja je, kako je saopšteno iz PKCG, prepoznata kao jedna od vodećih građevinskih kompanija u Crnoj Gori, gdje posluje više od 17 godina. Njeni rezultati poslovanja su dobri i iz godine u godinu u velikom broju parametara značajno premašuju planirane vrijednosti.

„Određenu prednost u postizanju dobrih poslovnih rezultata, odnosno smanjenju troškova poslovanja, posebno pruža podatak o relativno, za ovaj obim poslovanja, malom broju stalno zaposlenih u firmi, njih 70, od kojih 80 odsto čini visoko stručni kadar, koji se bavi poslovima projektovanja i stručnog nadzora nad izgradnjom objekata, uz prateću logistiku“, navodi se u saopštenju.

Zahvaljujući savjesnom i odgovornom radu i zalaganju zaposlenih, ova kompanija je uspjela da u raznim fazama gradnje realizuje više od 500 hljada kvadrata stambeno-poslovnih i garažnih objekata u Podgorici, kao i na crnogorskom primorju, ali i u inostranstvu, što je za prilike u Crnoj Gori zavidan obim proizvodnje u visokogradnji.

Radović je kazao da su, pored stambeno-poslovnih objekata, ostvarili značajan rezultat u izgradnji hotelskih kompleksa i turističkih sadržaja, od kojih izdvaja aktuelni Hotel Bjelasica 1450 u Kolašinu, kategorije četiri zvjezdice.

Radović istakao važnost priznanja Privredne komore za uspješno poslovanje, kazavši da ona takođe ima i posebnu emotivnu vrijednost, s obzirom na to da je njegov đed bio sekretar ove asocijacije prije Drugog svjetskog rata i dao nemjerljiv doprinos crnogorskoj privredi.

Sagovornici su se tokom sastanka osvrnuli i na aktuelnu ekonomsku krizu, te izazovima sa kojima se privreda trenutno suočava.

S tim u vezi, Drakić je istakla da je Komora Vladi uputila predlog 12 mjera podrške privredi, koji će biti inovirani u skladu sa ekonomskim kretanjima i potrebama poslovne zajednice.

Radović je ocijenio da veliki problem predstavlja nelikvidnost kompanija, ali i nedostatak strategija i planova razvoja.

Sagovornici su saglasni da je neophodno više raditi na suzbijanju sivog tržišta, boljem poštovanju i kontroli propisa, te podsticajnim mjerama za privredu.

Delegaciju Privredne komore koja je posjetila kompaniju Zetagradnja, činili su potpredsjednik Dragan Kujović i sekretar Odbora građevinarstva i industrije građevinskih materijala, Balša Rakčević.

Tokom posjete Hemosanu iz Bara, laureatu nagrade za uspješno poslovanje u kategoriji preduzetnika/malih preduzeća, Drakić, Kujović i predsjednik Skupštine ove asocijacije Vojo Banović razgovarali su sa bračnim parom na čelu kompanije – Zoranom i Ljiljanom Nikitović.

Drakić je čestitala kompaniji prestižno priznanje, navodeći da finansijski iskazi Hemosana jasno pokazuju da je nagrada itekako zaslužena, čemu u prilog govori i to da je riječ o malom preduzeću sa najvećom ostvarenom dobiti u prošloj godini.

Drakić je istakla da ove godine nagrada prvi put obuhvata i preduzetnike, mikro i mala preduzeća, a novina je i kategorija koja se odnosi na uspješne kompanije u vlasništvu žena.

„Čestitam ne samo na postignutim odličnim rezultatima, već i na poslovanju odgovornom prema partnerima i cjeloj društvenoj zajednici. Drago mi je da ste prvi nagrađeni iz kategorije mikro i malih preduzeća. Potrebno je da unapređujemo sistem vrijednosti i promovišemo one koji kvalitetno i odgovorno posluju“, kazala je Drakić, dodajući da će u narednom periodu Komora intenzivno promovisati laureate godišnje nagrade.

Preduzeće za sanitarnu i ekološku zaštitu Hemosan, osnovano 1993. godine, bavi se zaštitom mora, luka, marina od polucija, prihvatom, transportom, skladištenjem i izvozom opasnih i neopasnih otpada, prihvatom i preradom zauljanih i otpadnih voda sa brodova, čišćenjem rezervoara od nafte i naftnih derivata, kao i zbrinjavanjem njihovog otpada.

Pored dva poslovna objekta i neophodnih vozila, posjeduju svu neophodnu opremu za rad na eko zaštiti i obradi svih vrsta otpada, kao i dva eko centra – u Luci Bar i Jadranskom brodogradilištu Bijela.

Zoran Nikitović ističe da je za kompanijom 30 godina borbe sa izazovima, te da su zadovoljni aktuelnim poslovnim periodom.

„Veoma prijatno smo iznenađeni Nagradom Privredne komore Crne Gore. Hemosan ima 38 zaposlenih i prethodnu godinu smo završili sa dva miliona eura dobiti. I ova poslovna godina je veoma dobra. Nema firme u Evropi koja ima naše licence za poslove kojima se bavimo, preko NATO koda pa nadalje. Trudimo se da budemo dobri partneri sa svima“, rekao je Zoran Nikitović.

On je dodao da su na dugoj listi kompanija i institucija sa kojima sarađuju, među ostalima, ENI, Institut za javno zdravlje, Port of Adria i Adriatic 42. Kompanija je donirala pomoć u vrijednosti većoj od 600 hiljada EUR, od čega 60 hiljada EUR zdravstvu.

Banović je ocijenio da je Hemosan po mnogo čemu jedinstvena kompanija u Crnoj Gori i čestitao im na uspjehu i širenju posla, dok je Kujović ocijenio da je ova barska kompanija uvijek predstavljala pouzdanog partnera.

U radu sastanka učestvovali su i sekretarka Odbora udruženja komunalne privrede Maja Grbavčević i najbliži saradnici direktora kompanije Hemosan, Nedžad Kurtović, Biljana Radović i Milojka Marković.

