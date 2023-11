Građanima i investitorima olakšati pristup podacima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tačnost katastarskih podataka preduslov je pravne države i privlačenja ozbiljnih i stabilnih investicija, saopštio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janko Odović, i ukazao na potrebu pune digitalizacije.

On se danas sastao sa ambasadorom Austrije u Crnoj Gori, Karlom Müllerom, kojeg je upoznao sa planovima Ministarstva na čijem je čelu, apostrofirajući potrebu apsolutne tačnosti katastarskih podataka, kao preduslova pravne države i privlačenja ozbiljnih i stabilnih investicija.

U tom kontekstu, kako je saopšteno iz Ministarstva, Odović je ukazao na potrebu pune digitalizacije.

„Želimo da stvorimo uslove u kojima će jednim klikom, građani i investitori, značajno ubrzati i olakšati pristup podacima, a administrativne procedure učiniti kraćim”, kazao je Odović.

Müller je iskazao spremnost da se Austrija aktivno uključi u taj proces, obezbjeđivanjem dijela sredstava u vidu donacije, kao i pružanjem tehničke i svake druge pomoći.

Kao zemlja sa izuzetno uređenim sistemom planiranja, on je najavio da će Austrija pružiti nesebičnu pomoć u smislu unapređenja kapaciteta ljudskih resursa, kroz organizaciju seminara, radionica i ostalih formi usavršavanja znanja, vještina i kompetencija zaposlenih u ovoj oblasti.

Govoreći o evropskom putu države, Müller je izrazio nadu da će Crna Gora biti prva naredna članica EU i kazao da će Austrija pružiti punu podršku kako bi se taj proces što skorije okončao.

