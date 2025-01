Građani duguju 600 miliona za stambene kredite

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dugovanja građana za stambene kredite iznose oko 600 miliona EUR, prema podacima Centralne banke (CBCG).

Banakri su rekli portalu RTCG da su zahvaljujući rastu plata i nešto nižim kamatnim stopama stambeni krediti prošle godine doživjeli ekspanziju. Sa druge strane, i cijene nekretnina su u prošloj godini oborile rekorde.

Kako je portalu RTCG saopšteno iz CBCG, na kraju novembra prošle godine, ukupna dugovanja građana prema bankama bila su na rekordnom nivou i iznosila oko 1,9 milijardi EUR, a trećinu čine stambeni krediti.

“U strukturi namjenskih kredita dominantni su stambeni krediti, koji čine 33,5 odsto ukupnih kredita odobrenih građanima”, saopšteno je iz CBCG.

Iako su rekordno zaduženi, građani ne odustaju od novih kredita, a posebno ne za kupovinu stana. U vodećima bankama na našem tržištu kažu da interesovanje građana za stambene kredite ne opada, naprotiv, prošle godine je bilo na rekordnom nivou.

Prosječna zarada u novembru prošle godine je iznosila 993 EUR, minimalna za srednjoškolce je 600, a za one sa fakultetom 800 EUR.

Ponude banaka kažu da bi vam za kredit od 100 hiljada EUR, na rok otplate od 20 godina, mjesečna rata bila oko 700 EUR, dok bi za iznos kredita od 60 hiljada i isti rok otplate mjesečno vraćali oko 400 EUR. Za mlade samce i mlade bračne parove banke nude i povoljnosti, kao i otplatu na 25 godina, što snižava iznos mjesečne rate.

U agencijama za nekretnine je saopšteno portalu RTCG da za te iznose u Podgorici ili na primorju možete kupiti jednosoban stan, odnosnu garsonjeru.

Važno je reći i da banke dozvoljavaju uglavnom zaduženje do polovine zarade, a kako pojašnjavaju postoji i mogućnost sudužništva.

Iz toga proizilazi da bi visokoškolac sa minimalnom zaradom mogao da se zaduži oko 60 hiljada EUR, odnosno da kupi garsonjeru u glavnom gradu ili na primorju.

Iz Erste banke je saopšteno portalu RTCG da su prošle godine odobrili kredite u iznosu od preko 100 miliona EUR. Ukupno je, kako su saopštili, odobreno oko 11 hiljada kredita građanima, a najtraženiji su gotovinski krediti bez hipoteke i stambeni krediti.

Direktor Sektora stanovništva u Erste banci, Relja Đurović, rekao je da za stambenim kreditima uvijek vlada veliko interesovanje i među najtraženijima su.

“Konstatno nastojimo da građanima ponudimo još više mogućnosti da pod povoljnim uslovima dugoročno riješe jedno od najvažnijih životnih i porodičnih pitanja – a to svakako jeste kupovina sopstvenog životnog prostora i izlazak iz podstanarskog statusa. Stambeni krediti Erste banke su u ovoj godini doživjeli ekspanziju, zahvaljujući rastu primanja građana i nižim kamatnim stopama, te nizu drugih povlastica”, kazao je Đurović za portal RTCG.

Kako navodi u odnosu na 2023. godinu, prošle godine odobrili su u ukupnom iznosu 50 odsto više stambenih kredita građanima, dok je u broju odobrenih stambenih kredita rast oko 30 odsto.

“Prosječna vrijednost stambenog kredita je u odnosu na prošlu godinu porasla oko 17 odsto, na skoro 78 hiljada EUR”, precizirao je Đurović.

I u Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB) kažu da su prošle godine zabilježili veliko interesovanje građana za stambene kredite.

“Interesovanje za stambene kredite u našoj banci prošle godine bilo je izuzetno. Do sredine decembra 2024. godine 699 porodica u Crnoj Gori dobilo je novi dom zahvaljujući CKB stambenim kreditima. Vjerujemo da je na ovako veliko interesovanje klijenata uticala raznovrsnost naše ponude, jer klijentima nudimo kredite prilagođene njihovim potrebama – različite namjene, kamatne stope u skladu sa dužinom otplate, i posebne uslove za mlade ispod 30 godina”, kazali su iz CKB-a.

Podaci Monstata kažu da je prosječna cijena stambenog kvadrata u novogradnji u Podgorici u trećem kvartalu prošle godine iznosila 1,82 hiljade EUR. Sa druge strane, u agencijama koje se bave prodajom nekretnina kažu da je kvadrat stana u Glavnom gradu uglavnom oko dvije hiljade EUR.

Saopštili su i da interesovanje građana za kupovinu stanova ne opada, te da je u prosjeku za 50 kvadrata jednosobnog stana u Podgorici potrebno izdvojiti oko 100 hiljada EUR.

Po računici bankara mjesečna rata za takav kredit bila bi oko 700 EUR.

