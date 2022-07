Građani Bugarske u junu ostvarili 680,6 hiljada putovanja

Sofija, (MINA) – Građani Bugarske su u junu ostvarili 680,6 hiljada putovanja, što je 48,4 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine, saopšteno je iz tamošnjeg Nacionalnog instituta za statistuku.

Najveći udio putovanja činila su putovanja na godišnji odmor i ekskurzije, 41,2 odsto, prenosi Bugarska novinska agencija BTA.

Kako je saopšteno 20,5 odsto činila su poslovna putovanja, a 38,3 odsto putovanja u druge svrhe, odnosno posjete prijateljima ili rodbini, studiranje, odlazak na kulturna ili sportska događanja.

U junu najveći broj prekograničnih putovanja državljana Bugarske bio je u Grčkoj, zatim u Turskoj, Srbiji i Rumuniji.

Stranci su u Bugarskoj u junu ostvarili 1.131.900 putovanja, odnosno 52,4 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Oko 52 odsto inostranih putnika ove godine je dolazilo iz zemalja Evropske unije.

Najviše putnika došlo je iz Rumunije, Turske, Njemačke, Ukrajine i Grčke.

